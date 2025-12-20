Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι φέρνει γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι φέρν...

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών φέρνει σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι στο κέντρο της πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτινή βόλτα. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στην πλατεία Γεωργίου.

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα, να δώσει ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της πόλης και να στηρίξει την τοπική αγορά. 

Ειδήσεις Τώρα

Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύφθηκαν οι σοκαριστικές απαιτήσεις του για ανήλικα κορίτσια

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Καμπανάκι για τις γιορτές: Έρχεται έξαρση ιώσεων με μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι

Ειδήσεις