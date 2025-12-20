Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι φέρνει γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο- ΦΩΤΟ

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών φέρνει σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι στο κέντρο της πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτινή βόλτα. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στην πλατεία Γεωργίου.
Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα, να δώσει ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της πόλης και να στηρίξει την τοπική αγορά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr