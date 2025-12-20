Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι φέρνει γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο- ΦΩΤΟ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών φέρνει σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι στο κέντρο της πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτινή βόλτα. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στην πλατεία Γεωργίου.

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα, να δώσει ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της πόλης και να στηρίξει την τοπική αγορά.