Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να υποβάλουν στο Λύκειό τους την Αίτηση–Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για το τρέχον έτος λήγει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και όσοι δεν καταθέσουν εγκαίρως την Αίτηση–Δήλωση δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος (https://www.minedu.gov.gr/to-thema-exetaseis). Σημειώνεται ότι στην ίδια προθεσμία θα πρέπει οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), να υποβάλλουν και σχετική αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση για τα Τμήματα αυτά. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις ίδιες ημερομηνίες, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου.

Στρατιωτικές σχολές

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2026. Οι παραπάνω προκηρύξεις αναρτώνται στις επίσημες ιστοσελίδες των συναρμόδιων Υπουργείων.

ΤΕΦΑΑ

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Η αίτηση στα ΓΕΛ

Με την αίτηση – δήλωση οι ενδιαφερόμενοι των Γενικών Λυκείων δηλώνουν: Την Ομάδα Προσανατολισμού στα 4 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά, για να έχουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμούν να εξεταστούν. Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και για τα ΤΕΦΑΑ. Η δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική. Γενικότερα, όλα τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτηση - δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική. Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδόθηκε εγκύκλιος.

Η αίτηση στα ΕΠΑΛ

Με την αίτηση- δήλωση οι ενδιαφερόμενοι των ΕΠΑΛ δηλώνουν:

-Τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας

-Την ειδικότητα του Τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι.

-Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμούν να εξεταστεί πανελλαδικά.

Εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΑΙ ή ΜΟΝΟ για τα 5 Μουσικά Τμήματα ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Ιονίου, Ιωαννίνων και Μακεδονίας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και η συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 5 Μουσικά Τμήματα. Εάν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σχολή Αστυφυλάκων/Σχολή Πυροσβεστών/Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Τις σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. -Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, -ΤΕΦΑΑ.