Αγρίνιο: Αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού

Αναστάτωση προκάλεσε σε κατοίκους και διερχόμενους στη Σπολάιτα Αγρινίου το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη οικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, το όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα στην αυλή του σπιτιού, όπου προκάλεσε ζημιές και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεδομένου μάλιστα ότι η περίφραξη της κατοικίας αποτελείται από μεταλλικά κάγκελα. Ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ την ώρα του ατυχήματος δεν βρισκόταν κανείς στην αυλή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, που διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.