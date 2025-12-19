Πούτιν: Οι δηλώσεις του στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου- Απαντήσεις για τα σενάρια πολέμου στην Ευρώπη

Όσον αφορά την Ουκρανία και τη Δύση, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε ένα διττό μήνυμα: από τη μία πλευρά, εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει τη λήξη των πολεμικών συγκρούσεων, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσουν απαρέγκλιτες προϋποθέσεις προστασίας για το ρωσικό κράτος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί διασφαλίσεις ακόμη και για την πραγματοποίηση εκλογικών διαδικασιών στην Ουκρανία. Από την άλλη, ωστόσο, έστειλε μια αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας πως οι επιθέσεις σε ρωσικά πλοία και πολιτικές εγκαταστάσεις «δεν θα μείνουν ποτέ αναπάντητα».

Παράλληλα, επανέλαβε τις πάγιες απόψεις της χώρας του για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και χαρακτήρισε «ληστεία» τις συζητήσεις που αφορούν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών πόρων.

Η καθιερωμένη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την ανασκόπηση της χρονιάς διήρκησε περίπου 4,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της, ο πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε ότι η υπεροχή στο μέτωπο των μαχών ανήκει πλέον στη Μόσχα, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης με την Ευρώπη.

Σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

«Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε πραγματικά τέτοια ετοιμότητα (από την Ουκρανία)… Ωστόσο, εξακολουθούμε να βλέπουμε... ορισμένα σημάδια, μεταξύ άλλων και από το καθεστώς του Κιέβου, ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο είδος διαλόγου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πάντα λέγαμε το εξής: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τερματίσουμε ειρηνικά αυτή τη σύγκρουση, με βάση τις αρχές που περιέγραψα τον περασμένο Ιούνιο (2024) στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθιές αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση».

Αναφορικά με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Το κάνει με απόλυτη ειλικρίνεια. Επιπλέον, στη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ, συμφωνήσαμε και πρακτικά αποδεχθήκαμε τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ. Επομένως, το να λέγεται ότι απορρίπτουμε οτιδήποτε είναι εντελώς ανακριβές και δεν έχει καμία βάση. Στις προκαταρκτικές συναντήσεις στη Μόσχα, μας υποβλήθηκαν προτάσεις και μας ζητήθηκε να κάνουμε ορισμένους συμβιβασμούς. Όταν έφτασα στο Άνκορατζ, είπα ότι αυτές δεν θα ήταν εύκολες αποφάσεις για εμάς και συμφωνούμε με τους συμβιβασμούς που προτείνονται».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, κυρίως των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και, σε αυτή την περίπτωση, πρώτα και κύρια των Ευρωπαίων χορηγών τους. Είμαστε έτοιμοι τόσο για διαπραγματεύσεις όσο και για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».

Τι είπε ο Πούτιν για το ΝΑΤΟ

«Θα θέλαμε επίσης πολύ να ζήσουμε ειρηνικά το επόμενο έτος, χωρίς στρατιωτικές συγκρούσεις. Και επαναλαμβάνω, θα θέλαμε πολύ να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα τα αμφισβητούμενα ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Φυσικά, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, πρέπει να εξαλείψουμε τις βαθιές αιτίες των συγκρούσεων, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, ώστε η ειρήνη να είναι μακροχρόνια, ισχυρή και βιώσιμη».

«Η μετακίνηση της στρατιωτικής υποδομής (του ΝΑΤΟ) προς τα σύνορά μας προκαλεί, έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί τις νόμιμες ανησυχίες μας... Δεν ζητάμε τίποτα το ασυνήθιστο, δεν λέμε ότι καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει την άμυνά της. Αλλά πρέπει να είναι μια μέθοδος που δεν απειλεί κανέναν, συμπεριλαμβανομένων και εμάς. Δεν ζητάμε τίποτα που δεν έχει προταθεί ποτέ στο παρελθόν». «Απλώς επιμένουμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι δυτικοί εταίροι μας. Έχουμε εξαπατηθεί και θέλουμε να επιτύχουμε μια κατάσταση όπου θα έχει δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη».

Οι εκλογές στην Ουκρανία

«Θα πω κάτι που μπορεί να σας εκπλήξει: Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τρόπους για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εκλογών στην Ουκρανία, τουλάχιστον σταματώντας ή αποφεύγοντας επιθέσεις σε βάθος εδάφους την ημέρα των εκλογών».

«Εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτες, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων, ζουν στη Ρωσική Ομοσπονδία και έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Εάν πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε από τους διοργανωτές τους... να παραχωρήσουν στους Ουκρανούς που ζουν σήμερα στη Ρωσία το δικαίωμα ψήφου στη Ρωσική Ομοσπονδία... Συμφωνώ ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας πρέπει τελικά να γίνει νόμιμη, και χωρίς εκλογές αυτό είναι αδύνατο».

Τι είπε ο Ρώσος ηγέτης για τις ποινικές διώξεις

«Ο νόμος περί ξένων πρακτόρων δεν είναι δική μας εφεύρεση. Θεσπίστηκε σε αρκετές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ήδη από τη δεκαετία του 1930. Και όλοι αυτοί οι νόμοι, συμπεριλαμβανομένου του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ πιο αυστηροί... Εμείς δεν έχουμε τίποτα παρόμοιο. Ο νόμος μας απαιτεί μόνο ένα πράγμα: να δηλώνεις τις πηγές χρηματοδότησης αν ασκείς πολιτική δραστηριότητα. Δεν έχουμε καμία καταπίεση ή ποινική δίωξη».

Τα σενάρια πολέμου με την Ευρώπη

«Θα υπάρξουν νέες, στρατιωτικές επιχειρήσεις; Δεν θα υπάρξουν, αν μας αντιμετωπίζετε με σεβασμό και σέβεστε τα συμφέροντά μας, όπως εμείς πάντα προσπαθούσαμε να σεβόμαστε τα δικά σας. Εκτός αν μας εξαπατήσετε, όπως κάνατε με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Είπαν ότι η ΝΑΤΟ δεν θα προχωρούσε προς τα ανατολικά ούτε ένα εκατοστό. Αυτή είναι μια άμεση αναφορά… Οι δυτικοί πολιτικοί δημιούργησαν την τρέχουσα κατάσταση από μόνοι τους και συνεχίζουν να την κλιμακώνουν…

Σε ό,τι αφορά το αν χεδιάζουμε πραγματικά να επιτεθούμε στην Ευρώπη; Τι ανοησία είναι αυτή;» «Δεν είμαστε εμείς που σας πολεμάμε. Εσείς μας πολεμάτε μέσω των Ουκρανών εθνικιστών. Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε αμέσως αυτές τις εχθροπραξίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια της Ρωσίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας.»

«Γενικά, αμέσως μετά την εκδίωξη του εχθρού από την περιοχή του Κουρσκ από τις δυνάμεις μας, η πρωτοβουλία, η στρατηγική πρωτοβουλία, πέρασε εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι δυνάμεις μας προωθούνται σε όλο το μήκος της γραμμής επαφής, σε ορισμένα σημεία πιο γρήγορα, σε άλλα πιο αργά, αλλά σε όλες τις κατευθύνσεις, ο εχθρός υποχωρεί».