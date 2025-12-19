Αιγαίο: Οπλισμένα τουρκικά F-16 σε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά μετά από τρία χρόνια

Δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα
Η Τουρκία πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αυξάνοντας ξανά την ένταση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά F-16 – σε σχηματισμό ανά δύο – πραγματοποίησαν 1 παράβαση και δύο παραβιάσεις, καθώς και μια εμπλοκή. Επιπλέον, μία παράβαση σημειώθηκε από τουρκικό UAV και ακόμη μια από ένα ATR-72, ενώ πέραν των F-16, άλλες έξι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από το ATR-72.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αερομαχία που καταγράφηκε, μεταξύ των δύο πλευρών, ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.
Μάλιστα, δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr