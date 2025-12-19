Αιγαίο: Οπλισμένα τουρκικά F-16 σε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά μετά από τρία χρόνια

Η Τουρκία πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αυξάνοντας ξανά την ένταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά F-16 – σε σχηματισμό ανά δύο – πραγματοποίησαν 1 παράβαση και δύο παραβιάσεις, καθώς και μια εμπλοκή. Επιπλέον, μία παράβαση σημειώθηκε από τουρκικό UAV και ακόμη μια από ένα ATR-72, ενώ πέραν των F-16, άλλες έξι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από το ATR-72.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αερομαχία που καταγράφηκε, μεταξύ των δύο πλευρών, ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.

Μάλιστα, δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.