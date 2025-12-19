Αντίποινα για την επίθεση στο τάνκερ, στη Μεσόγειο, «υποσχέθηκε» ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε ότι η Ρωσία θα απαντήσει για την επίθεση που δέχτηκε τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου, από ουκρανικά drones στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο τέλος του έτους, ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι «άλλο ένα από τα δεξαμενόπλοιά μας στη Μεσόγειο Θάλασσα δέχτηκε επίθεση».

Ο Πούτιν σημείωσε: «Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με έναν ρεαλιστικό στόχο: την αύξηση των ασφαλίστρων. Αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν θα διαταράξει τις προμήθειες και, τελικά, θα δημιουργήσει μόνο μια επιπλέον απειλή. Θα ακολουθήσει απάντηση από τη χώρα μας».