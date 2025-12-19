Αντίποινα για την επίθεση στο τάνκερ, στη Μεσόγειο, «υποσχέθηκε» ο Πούτιν

O Ρώσος πρόεδρος προανήγγειλε σκληρή απάντηση στην ουκρανική επίθεση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε ότι η Ρωσία θα απαντήσει για την επίθεση που δέχτηκε τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου, από ουκρανικά drones στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο τέλος του έτους, ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι «άλλο ένα από τα δεξαμενόπλοιά μας στη Μεσόγειο Θάλασσα δέχτηκε επίθεση».
Ο Πούτιν σημείωσε: «Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με έναν ρεαλιστικό στόχο: την αύξηση των ασφαλίστρων. Αλλά αυτό δεν θα οδηγήσει ποτέ στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν θα διαταράξει τις προμήθειες και, τελικά, θα δημιουργήσει μόνο μια επιπλέον απειλή. Θα ακολουθήσει απάντηση από τη χώρα μας».
Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε επίσης για επιθέσεις κατά «πολιτικών υποδομών» και είπε χαρακτηριστικά: «Θα υπάρχει πάντα αντίδραση από την πλευρά μας».
Πού έγινε η επίθεση
Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω χάρτη και σύμφωνα με τα στοιχεία του Marine Traffic, το ουκρανικό πλήγμα στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας έγινε νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr