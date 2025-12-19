Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι έφτασε στην Πάτρα - Μια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου

Με στόχο να ενισχύσει το εορταστικό κλίμα στο κέντρο της πόλης και να στηρίξει την τοπική αγορά, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών φέρνει για φέτος στην Πάτρα το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή γιορτινή βόλτα στην καρδιά της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

"Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ο Συλλογος μας σας προσκαλεί να μοιραστείτε μαζί μας μια ξεχωριστή γιορτινή στιγμή για την πόλη μας.

Στην Πάτρα έφτασε το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι, στο πλαίσιο των φετινών εορταστικών δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος στο κέντρο της πόλης και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι αποτελεί μια ανοιχτή δράση για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας ζωντάνια στην εμπορική καρδιά της Πάτρας και προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συνδυάσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους με μια ευχάριστη βόλτα στο κέντρο της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών σας προσκαλεί σε επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, στον χώρο κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου, στο επάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους Πατρινούς να στηρίξουν την τοπική αγορά και να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και την προσοχή σας θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δούμε από κοντά" αναφέρει ο Εμπορικός στο κάλεσμά του.