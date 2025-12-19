Το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι επιστρέφει και γεμίζει τη γιορτινή Πάτρα χαμόγελα

Το αγαπημένο Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι επιστρέφει και φέτος στην καρδιά της Πάτρας, φέρνοντας μαζί του χαρά, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής εορταστικής εμπειρίας.

Η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με την πρώτη συμβολική διαδρομή να αναχωρεί στις 11:45 π.μ. από την αφετηρία μπροστά από τα γραφεία του Συλλόγου, στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ 25. Στην πρώτη αυτή βόλτα θα συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες της πόλης που στηρίζουν την κοινή προσπάθεια για μια ζωντανή, φωτεινή και ανθρώπινη γιορτινή Πάτρα.

Το Τρενάκι θα πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια έως το τέλος της εορταστικής περιόδου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν στο κέντρο και την αγορά της πόλης, απολαμβάνοντας το εορταστικό κλίμα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διαδρομής και την επιστροφή στην αφετηρία, θα προσφερθεί μικρό κέρασμα στους προσκεκλημένους. Με οδηγό τη χαρά και συνοδοιπόρους τους ανθρώπους της πόλης, η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και γιορτάζει όπως της αξίζει.