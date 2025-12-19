Εξαφάνιση 50χρονου στην Πάτρα- Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Back to Top
Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, μετά τη δήλωση εξαφάνισης ενός 50χρονου άνδρα. Τα ίχνη του αγνοούνται από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε σήμερα στην Αστυνομία από στενό συγγενικό πρόσωπο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, προκειμένου να συμβάλει στον γρήγορο εντοπισμό του.

