Εξαφάνιση 50χρονου στην Πάτρα- Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, μετά τη δήλωση εξαφάνισης ενός 50χρονου άνδρα. Τα ίχνη του αγνοούνται από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του.
Η εξαφάνιση δηλώθηκε σήμερα στην Αστυνομία από στενό συγγενικό πρόσωπο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, προκειμένου να συμβάλει στον γρήγορο εντοπισμό του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr