Νέα μπλόκα από τους αγρότες ως απάντηση στις κυβερνητικές ανακοινώσεις

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση αναφέρει ότι από τα συνολικά αιτήματα των αγροτών, 16+4 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης , ενώ επτά θεωρούνται αδύνατον να εφαρμοστούν «είτε λόγω περιορισμών που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε για λόγους δημοσιονομικής αδυναμίας».

Παρά τις "απειλές και το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο", οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες, με νέα μπλόκα, προχωρούν σε κλιμάκωση του αγώνα τους, όπως αποφάσισαν στην πανελλαδική συνέλευση που έγινε στις Σέρρες.

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα και από τα δύο ρεύματα

Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα.

Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου που μίλησε στο thestival.gr, από σήμερα και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο του Δερβενίου

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17:00 το απόγευμα, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στον νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Ισχυρό μπλόκο στα Σιάτιστα

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Το Σάββατο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και τα διόδια για τους ταξιδιώτες που αναμένεται να είναι περισσότεροι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες από τον Μπράλο απέκλεισαν παρακαμπτήριο

Στη Στερεά Ελλάδα οι αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου απέκλεισαν την παρακαμπτήριο στο 175ο χιλιόμετρο που οδηγεί από τη Λαμία προς τις Θήβα και Λιβαδειά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στις 18:00 και για τρεις ώρες οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα είναι κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου και θα παραμείνει έτσι επ’ αόριστον.