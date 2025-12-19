Back to Top
Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα των ΜΑΤ που είχε κλείσει τον δρόμο

Η κλούβα με τα ΜΑΤ ήταν κάθετα στον δρόμο χωρίς φώτα καταγγέλλουν από το ιδιωτικό ασθενοφόρο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας όταν ένα ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου έπεσε πάνω σε κλούβα των ΜΑΤ που είχε κλείσει τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά στη μύτη ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος κατήγγειλε ότι η κλούβα δεν είχε φώτα, ενώ δεν υπήρχαν όπως λέει προειδοποιητικά σήματα.

Μάλιστα, στο ασθενοφόρο υπήρχαν ασθενείς, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.

