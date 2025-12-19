Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα των ΜΑΤ που είχε κλείσει τον δρόμο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας όταν ένα ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου έπεσε πάνω σε κλούβα των ΜΑΤ που είχε κλείσει τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά στη μύτη ο συνοδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος κατήγγειλε ότι η κλούβα δεν είχε φώτα, ενώ δεν υπήρχαν όπως λέει προειδοποιητικά σήματα.

Μάλιστα, στο ασθενοφόρο υπήρχαν ασθενείς, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.