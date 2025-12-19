Πάτρα: Βαν «στριμώχτηκε» από νταλίκα στον κόμβο ΒΙΠΕ

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Πατρών, στην Παλαιά Εθνική Πατρών- Πύργου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με βανάκι, σπρώχνοντάς το σε μάντρα σπιτιού.

Το βανάκι υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο, από θαύμα, ο οδηγός του δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας, η οποία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Το τροχαίο προκάλεσε προσωρινή ταλαιπωρία στην κυκλοφορία.