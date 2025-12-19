Εφιαλτικές νύχτες για διανομείς φαγητού στην Πάτρα

Σοβαρά επεισόδια βίας καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Πάτρας όπου διαμένουν Ρομά, με θύματα κυρίως διανομείς φαγητού.

Οι οδοί Φιλελλήνων στη Γούβα και Μίνωος στο Ψαροφάι έχουν γίνει «αποδεδειγμένα πεδία κινδύνου», καθώς οι ντελιβεράδες δέχονται επιθέσεις με στόχο τη ληστεία.

Οι επαγγελματίες του χώρου δηλώνουν ανήσυχοι, επισημαίνοντας ότι οι διανομείς γίνονται πλέον στοχευμένα θύματα ληστειών, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την εργασία τους και αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης αστυνόμευσης στις συγκεκριμένες περιοχές.