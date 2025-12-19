Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Εφιαλτικές νύχτες για διανομείς φαγητού στην Πάτρα

Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου

Σοβαρά επεισόδια βίας καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Πάτρας όπου διαμένουν Ρομά, με θύματα κυρίως διανομείς φαγητού.

Οι οδοί Φιλελλήνων στη Γούβα και Μίνωος στο Ψαροφάι έχουν γίνει «αποδεδειγμένα πεδία κινδύνου», καθώς οι ντελιβεράδες δέχονται επιθέσεις με στόχο τη ληστεία.

Οι επαγγελματίες του χώρου δηλώνουν ανήσυχοι, επισημαίνοντας ότι οι διανομείς γίνονται πλέον στοχευμένα θύματα ληστειών, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την εργασία τους και αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης αστυνόμευσης στις συγκεκριμένες περιοχές.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Επιθέσεις Διανομείς

