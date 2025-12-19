Πάτρα: Οδηγός νταλίκας τράπηκε σε φυγή μετά από ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν νταλίκα με ξένες πινακίδες, κατεβαίνοντας την οδό Λόντου, προσπάθησε να στρίψει στη Γούναρη και συγκρούστηκε με όλα τα σταθμευμένα οχήματα που βρήκε στο πέρασμά της.

Ο οδηγός εγκατέλειψε αμέσως το σημείο, ωστόσο η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εντοπίσει τον υπαίτιο, που οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα.