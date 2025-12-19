Στην φυλακή ο Αχαιός «Έλληνας Εσκομπάρ»: Εικόνες από το κατασχεμένο φορτίο κοκαΐνης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από την κατασχεμένη κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ», με το οποίο προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Η κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» βρίσκονται στην προβλήματα του λιμανιού της Μαρτινίκα, όπου και οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Γαλλία που έχουν την ευθύνη της έρευνας η καταμέτρηση των ναρκωτικών ολοκληρώθηκε.

Συνολικά εντοπίστηκαν σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης, με την υπόθεση να ξεσκεπάζεται μετά το ρεσάλτο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.