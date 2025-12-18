«Ελληνας Εσκομπάρ»: Δέκα μήνες στο ραντάρ των Αρχών

Το αλιευτικό αναχώρησε από τη Νέα Μηχανιώνα με προορισμό τις ακτές ανοικτά της γαλλικής Γουιάνας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή και της αμερικανικής DEA, παρακολουθούσαν την πορεία του σκάφους. Ανοικτά των ακτών της Λατινικής Αμερικής παρέμεινε για διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. Φόρτωσε εν πλω τα ναρκωτικά και έβαλε πλώρη για την Ευρώπη, όταν αποφασίστηκε το ρεσάλτο από τη φρεγάτα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού.

Από την πρώτη στιγμή που ο 61χρονος αποφάσισε να επαναδραστηριοποιηθεί μετασκευάζοντας το αλιευτικό «Urania A» για το υπερατλαντικό ταξίδι μεταφοράς των ναρκωτικών βρισκόταν υπό επιτήρηση από τους αστυνομικούς. Για την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, εξάλλου, αποτελούσε διαρκή στόχο.

Πάνω από δέκα μήνες οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Α.Α. ή «Ελληνα Εσκομπάρ» και των συνεργών του.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι τα ναρκωτικά έχουν φορτωθεί από συνομιλία μεταξύ Αιγυπτίων ναυτικών στα αλιευτικά του 61χρονου. Ο ένας από αυτούς ακούστηκε να λέει στο κινητό «τα πράγματα έχουν φορτωθεί». Ο 61χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στη διαδρομή από τη Νέα Μηχανιώνα προς την Κατερίνη.



Στις έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν σημειωμένες συντεταγμένες. Η μία από αυτές αφορά στο σημείο φόρτωσης των ναρκωτικών. Η άλλη αφορά σε σημείο κοντά στις Αζόρες όπου εκτιμάται ότι το πλήρωμα του «Urania A» θα ξεφόρτωνε στη θάλασσα μέρος των ναρκωτικών. Από εκεί τους σάκους θα παραλάμβαναν ταχύπλοα σκάφη προκειμένου να τους μεταφέρουν στην ξηρά, στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία.

Από την αστυνομική έρευνα έχουν ακόμη προκύψει στοιχεία και ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο 61χρονος και οι άμεσοι συνεργάτες του επισκεύαζαν ένα δεύτερο αλιευτικό. Αυτό επρόκειτο να παραλάβει μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών από το «Urania Α» προκειμένου να τη μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ρόλο-κλειδί στην υπόθεση έχει διαδραματίσει, πλην του 61χρονου, ένας 73χρονος Ελληνας, που πάντως διαφεύγει τη σύλληψη και εις βάρος του αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα. Στα επίσημα δικαστικά έγγραφα περιγράφεται ως «αρμόδιος για τις επαφές και συναντήσεις με τους προμηθευτές των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική».

Ο συγκεκριμένος, που ορισμένες πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται στην Ολλανδία, έχει πλούσιο παρελθόν στις μεταφορές κοκαΐνης. Από το 1995 και έπειτα έχει κατηγορηθεί για μεταφορές ναρκωτικών στη Δανία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία, ενώ το 2001 είχε εμπλοκή στη μεταφορά 201 κιλών κοκαΐνης με το πλοίο «Saturn» από την Καρταχένα της Κολομβίας στην Ελλάδα.

