Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτυχές το σεμινάριο του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας για τη Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Προετοιμασία για Συνεντεύξεις

Μεγάλη ήταν η απήχηση του σεμιναρίου του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής / Προετοιμασία για Συνεντεύξεις», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στο αμφιθέατρο ΑΠ1 της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Γραφείου κα. Πηνελόπη Βουρδουμπαλούκη, καθώς και οι κ.κ. Σπύρος Χέλλας, HR Director Greece Power Factors και Σίσσυ Ζαπάντη, HR Business Partner από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Εργοστάσιο Πάτρας).

Οι φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δομή και τις τεχνικές δημιουργίας ενός βιογραφικού σημειώματος, τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής καθώς επίσης να μάθουν πρακτικά ζητήματα για τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Οι στοχευμένες παρουσιάσεις των εισηγητών, όπως και η παρουσία χρήσιμων συμβουλών και βιωματικών εμπειριών, κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα προς τους ομιλητές, ζητώντας διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον, συμβάλλοντας έτσι σε μια άκρως εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, Επικ. Καθηγητής κ. Παρασκευάς Γεωργίου, αφού εξέφρασε θερμές ευχαριστίες του προς τους προσκεκλημένους εισηγητές, τόνισε τη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τους φορείς απασχόλησης και την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος είναι να διευκολύνει και να φέρει κοντά φοιτητές, αποφοίτους και εταιρείες, ώστε να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί ουσιαστικά η ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών – Πράξη “Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών”», το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΟΠΣ 6018184 – Δράση του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”».