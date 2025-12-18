Βραχάτι Κορινθίας: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο

Ένας άνδρας 48 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης στην άσφαλτο, από τροχαίο δυστύχημα που είχε στο Βραχάτι.

Ο 48χρονος φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του ενώ κινούνταν στο Βραχάτι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα για το τροχαίο με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο για να σώσουν τον άνδρα.

Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο του 48χρονου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.