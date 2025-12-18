Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Αγρίνιο: Ποια η κατάσταση του εγκαυματία

Τι αποκλείουν οι Αρχές
Με εγκαύματα στα χέρια νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με τα δίκυκλα που τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η φωτιά σε συνεργείο στην οδό Εθνικής Ενότητας δεν προήλθε από εμπρησμό. Το Ανακριτικό ήδη διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε μεγάλες διαστάσεις και κατέστρεψε ολοκληρωτικά την επιχείρηση.
Ο ιδιοκτήτης που ήταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή προσπάθησε με γυμνά χέρια να σώσει όσα περισσότερα υλικά και εξαρτήματα. Στην προσπάθειά του να τα βγάλει έξω από το συνεργείο και να γλυτώσει από τις φλόγες την περιουσία του έπαθε εγκαύματα και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο.
Ας σημειωθεί ότι στο σημείο έσπευσαν 5 αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου με 10 άνδρες οι οποίοι έδωσαν πραγματική μάχη για να θέσουν σε έλεγχο την φωτιά.
πηγη agriniopress
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr