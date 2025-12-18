Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Αγρίνιο: Ποια η κατάσταση του εγκαυματία

Με εγκαύματα στα χέρια νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με τα δίκυκλα που τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η φωτιά σε συνεργείο στην οδό Εθνικής Ενότητας δεν προήλθε από εμπρησμό. Το Ανακριτικό ήδη διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε μεγάλες διαστάσεις και κατέστρεψε ολοκληρωτικά την επιχείρηση.