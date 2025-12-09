Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται έως τα τέλη του μήνα

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 χωρίς την επιβολή προστίμου και χωρίς πρόσθετο φόρο για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του έτους 2024 έχουν οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν το ορθό ποσό ενίσχυσης.

Αυτό αφορά όσους έχουν δηλώσει λάθος τη δαπάνη ενοικίου για το έτος 2024.

Επίσης επισημαίνεται πως στους κωδικούς 811-816 θα πρέπει αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Μάλιστα ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει ΜΟΝΟ τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Ποιοι πληρώνονται έως τις 30 Δεκεμβρίου

Διευκρινίζεται πως έως τις 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.