Κινητοποιήσεις αγροτών: Δεν φεύγουν από τα μπλόκα - Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής - Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το σύνολο των αιτημάτων τους.

Σήμερα το μεσημέρι θα έχουν κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους, μετά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Από χθες ωστόσο υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από την παρακράτηση ποσών από τον ΕΛΓΑ για τις εισφορές τους, μολονότι δεν είχαν εισπράξει την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Η κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών

Στη σημερινή σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών θα αποφασιστεί η συνέχεια ή όχι των κινητοποιήσεων, την ίδια ώρα που οι αγρότες παραμένουν σε εγρήγορση, επιμένοντας σε σαφείς δεσμεύσεις και λύσεις από την κυβέρνηση. Εφόσον πάντως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων φαίνεται αναπόφευκτη και την περίοδο των εορτών.

Παρά τη σκληρή στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου - εξόδου).

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 14:00, στον Λευκώνα Σερρών.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00) προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα -φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00) αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες πως τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιηθούν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα. Στόχος είναι να υπάρξει λύση ενόψει γιορτών, με τις ίδιες πηγές να λένε πως οι αγρότες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και αν είναι τα αιτήματά της και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη, άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάμε σε μια φάση ασταμάτητης, τέλος πάντων, άνευ ορίων, αναμονής» σημείωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα προσέθεσε «η υπομονή και η αναμονή και της κοινωνίας, όλα αυτά δεν είναι ατελείωτα, δεν είναι χωρίς όρια. Και ο νοών νοείτω»

Από την κυβέρνηση έχουν πει πως μπορούν να υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα στήριξης, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν: Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές». Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες. Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Πάντως αυτό που κατέστησε σαφές ο πρωθυπουργός, μιλώντας την Τρίτη στη Βουλή, είναι πως δεν πρόκειται να συζητηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά προχωρά κανονικά ο σχεδιασμός. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα αυτό.

Τα δημοσκοπικά μηνύματα

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες - σύμφωνα με την MRB - απαντάνε πως είναι («σίγουρα» ή «μάλλον») δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Μάλιστα το 71,2% χαρακτηρίζει («σίγουρα» ή «μάλλον») δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις. Την ίδια στιγμή μόλις το 16,7% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Pulse το 28% δηλώνει ότι «συμφωνεί σε όλα» με τα αιτήματα των αγροτών και τους λόγους διαμαρτυρίας και το 27% λέει πως «συμφωνεί στα περισσότερα». Παράλληλα το 24% απαντά πως «σε κάποια συμφωνεί και σε κάποια δεν συμφωνεί» και το 8% λέει πως «δεν συμφωνεί στα περισσότερα». Τέλος ένα ποσοστό 4% απαντά πως «δεν συμφωνεί σε όλα», ενώ ένα 9% λέει ότι «δεν τα γνωρίζει/δεν έχει άποψη».

Πάντως στο ερώτημα «συμφωνείτε η διαφωνείτε με το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων από τα αγροτικά μπλόκα ως τρόπο διαμαρτυρίας» οι απαντήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες. Ειδικότερα το 48% λέει πως «σίγουρα συμφωνεί» ή «μάλλον συμφωνεί», ωστόσο το 45% λέει πως «σίγουρα διαφωνεί» ή «μάλλον διαφωνεί».