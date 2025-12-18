Αγρίνιο: Παίρνει εξιτήριο ο 9χρονος που ήπιε φάρμακο από τον συμμαθητή του - Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιω»

Καλά είναι τα νέα αναφορικά με την υγεία του 9χρονου μαθητή που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα που του έδωσε συνομήλικος συμμαθητής του σε δημοτικό σχολείο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχάλη Σερασκέρη στο agriniosite εντός της ημέρας το παιδάκι αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας: Συνελήφθη στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 9χρονος γιoς της σε χώρο σχολείου χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν 9χρονο συμμαθητή του, ο οποίος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Τις στιγμές που έζησε όταν έμαθε ότι ο 9χρονος γιος της ήπιε ένα ψυχοφάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του περιέγραψε η μητέρα του μικρού.

Ωστόσο απορία προκαλεί το πώς ένα παιδί βρέθηκε με ψυχοφάρμακα στην τσάντα του, αφού η χορήγηση αυτών των σκευασμάτων απαιτεί συνεννόηση με το σχολείο και συγκεκριμένη διαδικασία με ειδικούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές.

«Μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε ότι αν είμαι μάγκας, να το πιω» ήταν τα πρώτα λόγια του παιδιού στη μητέρα του, όπως ανέφερε το OPEN, η οποία έντρομη πήγε αμέσως στο σχολείο για να μάθει περισσότερα.

Εκεί βρήκε τον συμμαθητή του γιου της, ο οποίος της έδειξε το φάρμακο: «Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτηκα ήταν να το βγάλω φωτογραφία» ανέφερε σχετικά η μητέρα. Στη συνέχεια ενημέρωσε τον παιδίατρο, ο οποίος της συνέστησε να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι το φάρμακο ήταν επικίνδυνο και έπρεπε να κινηθούν άμεσα για να αποτραπεί η δηλητηρίαση. «Εκείνη την στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω το παιδί μου» πρόσθεσε η μητέρα του 9χρονου.