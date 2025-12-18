Antony Price: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο γνωστός σχεδιαστής μόδας

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις (Antony Price), ο άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βρετανική και παγκόσμια μόδα, ντύνοντας εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το συγκρότημα Duran Duran, το οποίο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποχαιρέτησε ως «αγαπημένο φίλο» και «σημαντικό συνεργάτη», γνωστοποιώντας ότι ο Άντονι Πράις πέθανε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Η εναλλακτική οπτική στη μόδα

Γεννημένος το 1945 στο Keighley του Γιορκάιρ, ο Άντονι Πράις μεγάλωσε μακριά από τα παραδοσιακά κέντρα της μόδας. Από νεαρή ηλικία, ωστόσο, ανέπτυξε μια βαθύτερη αντίληψη της ένδυσης ως μέσου αφήγησης και μεταμόρφωσης. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Bradford και αργότερα στο Royal College of Art στο Λονδίνο, αποκτώντας ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο στη φόρμα και τη σιλουέτα.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, σε ένα δημιουργικά εκρηκτικό Λονδίνο. Τα ανδρικά του σχέδια αμφισβήτησαν τα κυρίαρχα στερεότυπα της εποχής, εισάγοντας στοιχεία ερωτισμού και θεατρικότητας, γεγονός που τον καθιέρωσε γρήγορα ως σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και μουσικούς