Antony Price: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο γνωστός σχεδιαστής μόδας

Ο σχεδιαστής που έντυσε τους Μπάουι, Τζάγκερ και Duran
Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις (Antony Price), ο άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βρετανική και παγκόσμια μόδα, ντύνοντας εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε το συγκρότημα Duran Duran, το οποίο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποχαιρέτησε ως «αγαπημένο φίλο» και «σημαντικό συνεργάτη», γνωστοποιώντας ότι ο Άντονι Πράις πέθανε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.
Η εναλλακτική οπτική στη μόδα
Γεννημένος το 1945 στο Keighley του Γιορκάιρ, ο Άντονι Πράις μεγάλωσε μακριά από τα παραδοσιακά κέντρα της μόδας. Από νεαρή ηλικία, ωστόσο, ανέπτυξε μια βαθύτερη αντίληψη της ένδυσης ως μέσου αφήγησης και μεταμόρφωσης. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Bradford και αργότερα στο Royal College of Art στο Λονδίνο, αποκτώντας ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο στη φόρμα και τη σιλουέτα.
Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’60, σε ένα δημιουργικά εκρηκτικό Λονδίνο. Τα ανδρικά του σχέδια αμφισβήτησαν τα κυρίαρχα στερεότυπα της εποχής, εισάγοντας στοιχεία ερωτισμού και θεατρικότητας, γεγονός που τον καθιέρωσε γρήγορα ως σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και μουσικούς
Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η σχέση του με τη μουσική σκηνή. Έντυσε τον David Bowie, συνεργάστηκε στενά με τους Duran Duran και συνέβαλε στη διαμόρφωση της εμβληματικής αισθητικής των Roxy Music, δημιουργώντας τις περίφημες «Roxy girls», που σημάδεψαν την οπτική ταυτότητα του συγκροτήματος.
Κατά τη δεκαετία του ’80, ο Άντονι Πράις προανήγγειλε την υπερβολή της εποχής μέσα από γλυπτικές φόρμες, έντονα υλικά και κοστούμια που εξέφραζαν δύναμη, σεξουαλικότητα και θεατρικότητα. Χαρακτηρίστηκε ως «σχεδιαστής των σχεδιαστών», με προσήλωση στην τεχνική ακρίβεια και μια βαθιά καλλιτεχνική προσέγγιση στη μόδα.
Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνέχισε να δημιουργεί και να εμπνέει, ντύνοντας προσωπικότητες όπως οι Jerry Hall, Diana Ross και Dita Von Teese. Για τη συνολική του προσφορά τιμήθηκε από το British Fashion Council για τη συμβολή του στο glamour και τη βρετανική μόδα.
