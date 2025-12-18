Back to Top
Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025: Πότε γίνεται η καταβολή του και σε ποιους

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων του 2025 σε 87.286 εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr ) επιλέγοντας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -&Μισθωτοί -& Ατομικά Στοιχεία, είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).

