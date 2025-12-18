Πολιτική θύελλα μετά τη χειρονομία της Μις Φινλανδία Σάρα Τζαφτσέ με τα «σχιστά μάτια»

Βουλευτές την υπερασπίζονται, συγγνώμη από την Κίνα ζήτησε ο πρωθυπουργός

Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις έχει λάβει στη Φινλανδία το σκάνδαλο που διεθνή μέσα χαρακτήρισαν ως υπόθεση «σχιστά μάτια», μετά από ανάρτηση της Μις Φινλανδία, Σάρα Τζαφτσέ, η οποία θεωρήθηκε προσβλητική απέναντι σε άτομα ασιατικής καταγωγής. Η Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Μις Φινλανδία τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στα social media στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα – μια χειρονομία που συνδέεται διεθνώς με ρατσιστικά στερεότυπα για Ασιάτες. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε «kiinalaisenkaa syömäs» («τρώγοντας με έναν Κινέζο»), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Παρά το γεγονός ότι η διοργανώτρια αρχή των καλλιστείων αποφάσισε την αφαίρεση του τίτλου της, η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν βουλευτές του κόμματος «Φινλανδοί», που συμμετέχει στην κυβερνητική συμμαχία, έσπευσαν να την υπερασπιστούν δημοσίως, αναρτώντας μάλιστα παρόμοιες φωτογραφίες στα social media. Οι βουλευτές Κάισα Γκαρντού, Γιούχο Ερόλα και Σεμπάστιαν Τούνκινεν προκάλεσαν νέο γύρο αντιδράσεων. Από τους τρεις, μόνο ο Ερόλα ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι ανήρτησε τη φωτογραφία επειδή θεώρησε πως η ποινή που επιβλήθηκε στην Τζαφτσέ ήταν «δυσανάλογα αυστηρή».

Η Γκαρντού υποστήριξε ότι η χειρονομία παρερμηνεύτηκε και ότι επρόκειτο για κίνηση ανακούφισης από πονοκέφαλο, ενώ ο Τούνκινεν έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», απορρίπτοντας κάθε ανάγκη απολογίας προς την Κίνα.

Όπως σημειώνει το Sky News, το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά υποθέσεων στις οποίες στελέχη του κόμματος «Φινλανδοί» έχουν κατηγορηθεί για ρατσιστικές συμπεριφορές.

