Διαμαντοπούλου: Προφανώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση μη επιθυμητού αποτελέσματος

Θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που το αποτέλεσμα στις επικείμενες εκλογές δεν είναι καλό, θέτει η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφια στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια μιλώντας σε vidcast στο topontiki.gr κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση εάν θα τεθεί θέμα προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές δεν είναι το επιθυμητό, απάντησε χαρακτηριστικά: "Έτσι γίνεται πάντοτε. Αν δεν είναι το επιθυμητό, προφανώς. Αλλά εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό".

Παράλληλα απαντώντας στο αν οι επόμενες εκλογές είναι ένα crash test τόνισε ότι "φυσικά και είναι".

"Είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το ΠΑΣΟΚ οι επόμενες εκλογές. Πιστεύω για όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά για το ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά πολύ κρίσιμες εκλογές", πρόσθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Όσον αφορά στο αν υπάρχει στο μυαλό της το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε άλλωστε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές δήλωσε: "Κοιτάξτε, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, δεν θα είναι το πρόβλημα ποιος είναι ο επόμενος αρχηγός. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις μεγάλες στο πολιτικό σύστημα. Γι’ αυτό και για να υπάρξει και σταθερότητα στη χώρα και για να έχει το ΠΑΣΟΚ μέλλον, θα πρέπει να πάει πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ, λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, κατέβηκα στις εκλογές. Κατέβηκα γιατί είχα ένα δικό μου πρόγραμμα. Είχα μια δική μου αντίληψη. Σήμερα έχουμε έναν άλλο αρχηγό. Και εγώ υποστηρίζω το σύνολο ΠΑΣΟΚ και το κάνω πολύ συνειδητά. Δεν βγαίνω ποτέ απέναντι σε κανέναν γιατί πιστεύω ότι για ένα κόμμα με τα δικά μας χαρακτηριστικά, η ενότητα αυτή τη στιγμή είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα".

"Έχουμε έναν εκλεγμένο αρχηγό. Έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε προβλήματα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Γιατί θα μπορούσε το κόμμα να δουλεύει πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο συλλογικό και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι εάν δεν είμαστε όλοι στοιχισμένοι στο πρόγραμμά μας, στον συγκεκριμένο εκλεγμένο πρόεδρο για να πάμε στις εκλογές και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, η επόμενη μέρα των εκλογών πιστεύω ότι θα βάλει πολύ μεγάλα διλήμματα συνολικά στο ΠΑΣΟΚ".

Σχετικά με το πού θα είναι υποψήφια η κα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι "είναι υπό συζήτηση", καθώς "δεν θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαι στο Λεκανοπέδιο".

"Ο Τσίπρας μπορεί να είναι και η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ"

Κληθείσα να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα κα την κάθοδό του στις εκλογές η η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ.

"Ο κ. Τσίπρας προετοιμάζει εδώ και πάνω από δύο χρόνια αυτή την επιστροφή. Με βραβεύσεις σε διάφορες χώρες, με συνέδρια, με συνεντεύξεις στο εξωτερικό, με αποκάλυψη των πρακτικών. Άμα το δει κανείς, έτσι, υπάρχει ένα σχέδιο. Νομίζω ότι η εκτέλεση του σχεδίου στην τελευταία περίοδο πήγε χάλια. Γιατί τους έβαλε όλους απέναντι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε: κοιτάξτε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι καταστροφική. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι χάλια. Το δικό μου κόμμα δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, γι’ αυτό και έφυγα. Άρα, είμαι εγώ, ένας, ο Αλέξης Τσίπρας, διαλύστε τα κόμματά σας και ελάτε πίσω μου. Αυτά είναι από απλοϊκές ανοησίες μέχρι τρομερός ναρκισσισμός. Γι’ αυτό εκτιμώ ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ" σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Διαμαντοπούλου και συνέχισε: "Μη σας πω ότι μπορεί να είναι και η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ. Απέναντι σε ένα άτομο, το οποίο απορρίπτει όλους τους συνεργάτες του, απορρίπτει το κόμμα του, την πολιτική του, την ιδεολογία του, γιατί είπε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Απέναντι σ’ ένα άτομο που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ τι αντιπαραθέτει; Ένα κόμμα, το οποίο σήμερα δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά το οποίο έχει ιστορία. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της βεβαίως. Έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει βουλευτές, έχει οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και έχει σοβαρές δυνάμεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα κοινωνικά σύνολα".