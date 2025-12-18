Αλεξανδρούπολη: 24 ώρες ήταν νεκρό το 3χρονο παιδί με ασιτία, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Ενώπιον του εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης θα βρεθεί σήμερα η μητέρα του 3χρονου παιδιού το οποίο διακομίστηκε από την ίδια, νεκρό, στο νοσοκομείο της πόλης.

Η γυναίκα μπήκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης κρατώντας το άψυχο κορμί του μικρού παιδιού, το οποίο κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, λόγω της πολυοργανικής ανεπάρκειας που είχε υποστεί, προφανώς λόγω υποσιτισμού.

Οι αστυνομικοί, κατόπιν κλήσης που δέχθηκαν από το νοσοκομείο, πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα, καθώς και στους παππούδες του νεκρού παιδιού, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του παιδιού και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό βάρος του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δε, το παιδί ήταν νεκρό 24 ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα του παιδιού όπως και οι παππούδες του, στο σπίτι των οποίων διέμενε η οικογένεια, συνελήφθησαν. Ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται στο εξωτερικό. Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά.

Η αστυνομική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.