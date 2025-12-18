Ευλογιά: 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους- 2.662.920 ευρώ στη Δυτική Ελλάδα

Στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατανομής, ποσό ύψους 26.026.943,28 ευρώ διατέθηκε στις πληγείσες Περιφέρειες, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

Στη Δυτική Ελλάδα κατανέμεται ποσοστό 9% του συνολικού ποσού, ύψους 2.662.920 ευρώ. Στην Αιτωλοακαρνανία κατανέμονται 1.317.984 ευρώ (5,1%). Στην Αχαΐα κατανέμονται 975.392 ευρώ (3,7%) και στην Ηλεία κατανέμονται 369.544 ευρώ (1,4%).

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η αποζημίωση ανά θανατωμένο ζώο μπορεί να ανέλθει έως και τα 250 ευρώ.

Τα ποσά μεταφέρθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, βάσει των στοιχείων που αυτές υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Η καταβολή των αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες στο επόμενο χρονικό διάστημα.