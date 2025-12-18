Ο Αντώνης Ποταμίτης στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων στην Αθήνα

Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ), βρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» και Πρόεδρος του ΙΠΕ κ. Αντώνης Ποταμίτης.

Το φετινό Συνέδριο, με τίτλο "UNBOXING Sales Human Intelligence", ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές ομιλίες & έρευνες, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, να συζητήσουν για τις τάσεις και τα εργαλεία που ορίζουν τη νέα εποχή των πωλήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και την τεχνολογία.

Το συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΔΣ ΙΠΕ, Αντώνης Ποταμίτης, τονίζοντας ότι «ο άνθρωπος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας στις πωλήσεις και η τεχνολογία συνεπίκουρη» ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όλες τις σημαντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς όσο και της 3ετούς θητείας τους παρόντος ΔΣ.

Η Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στη νέα εποχή εργασίας που θέλει ψηφιακές δεξιότητες, στις ενέργειες επιστροφής των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό και ενθάρρυνε την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πωλήσεων για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Στο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, από τον κ. Θάνο Μαύρο, Partner ΕΥ και Επικεφαλής του τομέα Λιανεμπορίου & Καταναλωτικών Προϊόντων για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ότι το 74% των καταναλωτών έχουν αλλάξει μάρκα ή κατάστημα λόγω κακής εξυπηρέτησης και το 43% θεωρούν την καλή εξυπηρέτηση πιο σημαντική από την τιμή όταν αποφασίζουν τι θα αγοράσουν ενώ η διαφάνεια και η ειλικρίνεια αποτελούν τη η νέα κανονικότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Το 52% έχουν κάποια γνώση για το τι είναι και πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη ενώ το 28% γνωρίζει καλά τι είναι, αλλά και πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ευρήματα σχολιάστηκαν από κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Συμμετείχαν και μίλησαν για το παρόν και το μέλλον των πωλήσεων επικεφαλής μεγάλων εταρειών της χώρας, καθώς και επιστήμονες και ερευνητές του μάρκετινγκ, ενώ το συνέδριο έκλεισε με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που μίλησε για την τέχνη της ηγεσίας, τη δημιουργία νικηφόρων ομάδων, σημειώνοντας πως το θέατρο και ο χώρος των πωλήσεων και των επιχειρήσεων διέποντας από τις ίδιες αρχές.

«Στις ρακέτες δεν είναι σκοπός να χάσει ο άλλος αλλά να ανταλλάξουν οι 2 παίκτες όσες περισσότερες μπαλιές γίνεται» τόνισε, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της συνεργατικότητας και της συντονισμένης προσπάθειας.

Στον γενικό συντονισμό του συνεδρίου, ήταν ο Γιώργος Παστίδης, Director People Consulting Services, Head of Sales Enablement, EY Greece.

«Η μεγάλη συμμετοχή και τα εντυπωσιακά σχόλια για το Συνέδριό μας ενισχύουν τη δέσμευση του Ινστιτούτου να συνεχίσει να προάγει την καινοτομία στον χώρο των πωλήσεων» δήλωσε ο κ. Ποταμίτης.