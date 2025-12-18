Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ο Διαμαντής Καραναστάσης- Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ο Διαμαν...

Σε έλεγχο από άνδρες της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας

Υπό την επήρεια αλκοόλ, πάνω από το νόμιμο όριο, εντοπίστηκε να οδηγεί το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Πλεύσης Ελευθερίας υποβλήθηκε σε έλεγχο από άνδρες της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, οι οποίοι του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης για έναν μήνα, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

#tags Διαμαντής Καραναστάσης Πλεύση Ελευθερίας Αλκοόλ

