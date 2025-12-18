Συντριβή Cessna σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας- Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Δείτε βίντεο
Θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα. Από τη συντριβή προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στο επέβαιναν έξι άτομα. Επίσημα, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων ούτε ο αριθμός των θυμάτων.
Τα στοιχεία του αριθμού ουράς δείχνουν ότι το αεροπλάνο ανήκε στον Γκρεγκ Μπιφλ, έναν πρώην οδηγό των αγώνων αυτοκινήτου NASCAR που κέρδισε 19 αγώνες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ο ίδιος βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος κατά τη συντριβή.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τον χώρο του αεροδρομίου δείχνει το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής.
Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40 και απέχει περίπου 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια από τη Σάρλοτ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr