Συντριβή Cessna σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας- Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Δείτε βίντεο

Θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας, όταν μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 το πρωί, τοπική ώρα. Από τη συντριβή προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στο επέβαιναν έξι άτομα. Επίσημα, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων ούτε ο αριθμός των θυμάτων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: A small aircraft has crashed at <a href="https://twitter.com/hashtag/Statesville?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Statesville</a> Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. <a href="https://t.co/60i0L1bqNv">pic.twitter.com/60i0L1bqNv</a></p>— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) <a href="https://twitter.com/wxkaitlin/status/2001690929397137886?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα στοιχεία του αριθμού ουράς δείχνουν ότι το αεροπλάνο ανήκε στον Γκρεγκ Μπιφλ, έναν πρώην οδηγό των αγώνων αυτοκινήτου NASCAR που κέρδισε 19 αγώνες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ο ίδιος βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος κατά τη συντριβή. Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τον χώρο του αεροδρομίου δείχνει το αεροσκάφος τυλιγμένο στις φλόγες, αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, ενώ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Plane crash rocks Statesville Regional Airport in North Carolina, emergency teams rush to the crash site.<br><br>Follow Press TV on Telegram: <a href="https://t.co/h0eMpigtxM">https://t.co/h0eMpigtxM</a> <a href="https://t.co/yYbj3DX7SN">pic.twitter.com/yYbj3DX7SN</a></p>— PressTV Extra (@PresstvExtra) <a href="https://twitter.com/PresstvExtra/status/2001692363727798586?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>