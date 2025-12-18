Επιτέλους εργασίες ανάπλασης της μαρίνας της Πάτρας - Συνεργεία έπιασαν δουλειά - ΦΩΤΟ

Εντατικές εργασίες επισκευών ξεκίνησαν σήμερα στις κατεστραμμένες εξέδρες της μαρίνας της Πάτρας.

Σε πρώτη φάση από τα συνεργεία του εργολάβου κατασκευάζονται τα ξύλινα πατώματα πάνω στις ήδη υπάρχουσες τσιμεντένιες βάσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις σε ότι αφορά και στις υπόλοιπες εξέδρες που οδηγούν στα σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται στη μαρίνα της Πάτρας. Σειρά αναμένεται να πάρουν οι κατεστραμμένες πλωτές εξέδρες, ενώ ήδη έχουν σταλεί οι τεχνικές προδιαγραφές για να γίνουν και οι σχετικές παραγγελίες υλικών.