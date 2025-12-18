Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ   

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19 -  12 - 2025   &   ΩΡΑ   12.00   ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  &  ΕΛΕΝΗΣ  ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  11.15  Π.Μ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  &  ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΜΑΡΙΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  &  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: 

ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά  & αδελφή  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19-12-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καραμεσιναιίκων}.  

Ο ΥΙΟΣ: Θεόδωρος Τσιρίκος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Θεοδώρα

Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

{Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ρώσσου}. 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΛΕΦΗ κ ΘΕΙΑ 

ΖΩΗ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ.

Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ,  ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΟΣ

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΩΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Τ Α     Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΛΑΜΗ

Ο Ι     Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι              

Ο Ι     Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ.  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΔΟΚΙΑ (χήρα) ΑΓΓΕΛ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 97)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό «Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Μυροβρύσης (Δ. Αιγιαλείας).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Παναγιώτης & Ευαγγελία Βλαχοπούλου
Χαράλαμπος & Ξένη Βλαχοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Ευδοκία, Άγγελος, Άγγελος, Αναστασία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ:
Χάρης, Ορέστης, Ανδρέας

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α΄Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα τηλ. 2610 324 501,

Β' γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26911 11444

Κιν.: 6932 885964.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα  11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ

(ΕΤΩΝ 93)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα ανίψια του

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονα του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501,

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,

ΚΙΝ.: 6932 885964.

--------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Φοινικούντα: Ο ρόλος του 30χρονου και οι πωλήσεις ακινήτων

Μαζωνάκης: «Ο εκβιασμός ξεκίνησε από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων» αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

Αυτά είναι τα πιο εκνευριστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Γιαννόπουλος & Υιός Γραφείο Τελετών Ανδρέου Κιάφα Γραφείο Τελετών Μπούρας Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος

Info