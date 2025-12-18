Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.15 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:

ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & αδελφή

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19-12-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καραμεσιναιίκων}.

Ο ΥΙΟΣ: Θεόδωρος Τσιρίκος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Θεοδώρα

Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

{Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ρώσσου}.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΛΕΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΖΩΗ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ.

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΟΣ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΩΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΛΑΜΗ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι

Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ. Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΔΟΚΙΑ (χήρα) ΑΓΓΕΛ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 97)

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό «Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Μυροβρύσης (Δ. Αιγιαλείας).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Παναγιώτης & Ευαγγελία Βλαχοπούλου

Χαράλαμπος & Ξένη Βλαχοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

Ευδοκία, Άγγελος, Άγγελος, Αναστασία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ:

Χάρης, Ορέστης, Ανδρέας

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α΄Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα τηλ. 2610 324 501,

Β' γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26911 11444

Κιν.: 6932 885964.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ

(ΕΤΩΝ 93)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα ανίψια του

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονα του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501,

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,

ΚΙΝ.: 6932 885964.

--------------------