Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.15 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:
ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & αδελφή
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19-12-2025 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καραμεσιναιίκων}.
Ο ΥΙΟΣ: Θεόδωρος Τσιρίκος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Θεοδώρα
Η ΕΓΓΟΝΗ: Ευαγγελία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
{Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ρώσσου}.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΛΕΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΖΩΗ χήρα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ.
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΟΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΩΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΛΑΜΗ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ. Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΔΟΚΙΑ (χήρα) ΑΓΓΕΛ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 97)
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό «Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Μυροβρύσης (Δ. Αιγιαλείας).
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10:30 π.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Παναγιώτης & Ευαγγελία Βλαχοπούλου
Χαράλαμπος & Ξένη Βλαχοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Ευδοκία, Άγγελος, Άγγελος, Αναστασία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ:
Χάρης, Ορέστης, Ανδρέας
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα τηλ. 2610 324 501,
Β' γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26911 11444
Κιν.: 6932 885964.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ
(ΕΤΩΝ 93)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα ανίψια του
Τα εγγόνια του
Τα δισέγγονα του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501,
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
ΚΙΝ.: 6932 885964.
--------------------
