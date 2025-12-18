Φοινικούντα: Ο ρόλος του 30χρονου και οι πωλήσεις ακινήτων

Ως ο άνθρωπος που μίλαγε στο ένα από τα τέσσερα πακιστανικά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντα, εμφανίζεται ο 30χρονος που παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές της Μεσσηνίας.

Ο πέμπτος εμπλεκόμενος που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού καταζητούνταν από τις 10 Δεκεμβρίου, από όταν είχαν εκδοθεί τα τρία εντάλματα από την ανακρίτρια της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας, στον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και στον 32χρονο επιχειρηματία φίλου του.

Ωστόσο το τρίτο ένταλμα που αφορούσε έναν 30χρονος ο οποίος κατηγορούνταν για συνέργεια, δεν μπόρεσε να εκτελεστεί. Κι αυτό γιατί ο φίλος και συνεργάτης του επιχειρηματία που είχε συλληφθεί, βρίσκονταν σύμφωνα με πληροφορίες στη Γερμανία.

Έτσι από ότι φαίνεται ο 30χρονος σε συνεννόηση με τους δικηγόρους του αποφάσισε να παραδοθεί και να βρεθεί απέναντι στον ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για όλα του καταλογίζονται. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 30χρονος φέρεται να είναι το τέταρτο άτομο που είχε προμηθευτεί πακιστανικό τηλέφωνο και μιλούσε με τον 22χρονο που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον 68χρονο Κωνσταντίνο Τομαρά και τον επιστάτη του.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες στο σχεδιασμό της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εντάχτηκαν και τέσσερα πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να μην γίνει γνωστή η ταυτότητα τον ατόμων που θα τα χρησιμοποιούσαν.

Το πρώτο από αυτά το είχε στην κατοχή του ο ανιψιός, το δεύτερο o επιχειρηματίας, ενώ τα άλλα δύο ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής και ο 30χρονος που καταζητούνταν.

Οι δύο τελευταίοι φέρεται να μιλούσαν συχνά της 4η Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τη δολοφονία και ενώ ο 22χρονο μαζί με τον συνομήλικο του κατευθύνονταν προς τη Μεσσηνία. Ο 30χρονος συνεργός σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε στον εκτελεστή όλες τις κινήσεις του 68χρονου θύματος.

Παράλληλα, ερευνάται εάν το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στην δολοφονία ήταν κοντά στο σπίτι του και αν οι δύο ηθικοί αυτουργοί κάποιες μέρες μετά το στυγερό έγκλημα της 5ης Οκτωβρίου, φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του.

Όσον αφορά τώρα την κοινωνική κι οικονομική του κατάσταση, ο 30χρονος ήταν γιος γνωστού επιχειρηματία στο χώρο της εστίασης στην Πλάκα ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια. Ο πατέρας του ήταν στην Γερμανία μετανάστης κι επέστρεψε στην Ελλάδα όπου και δημιούργησε τη μεγάλη του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο 30χρονος κληρονόμησε μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον πατέρα του στην Πλάκα την οποία την πούλησε στη μητέρα του καις την αδερφή του έναντι του ποσού των 900.000 ευρώ.

Επίσης, διαθέτει κατάστημα με τουριστικά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι συνέταιρός και φίλος με τον 32χρονο επιχειρηματία που έχει συλληφθεί. Ο 30χρονος σήμερα (18.12.2025) το πρωί πήγε στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.