Tέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι 6 για το «μπάζωμα»

Ο κύκλος των απολογιών των οκτώ κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος που σχετίζεται με την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη έκλεισε σήμερα με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.

Και οι οκτώ κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη για να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σημείο της τραγωδίας, τις κρίσιμες πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Ολοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, αφού η παράβαση καθήκοντος είναι πλημμέλημα και δεν χωρεί προφυλάκιση.

Με εξαίρεση τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι (ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο τότε διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ο τότε διοικητής της Τροχαίας Λάρισας και τρεις προανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής) απολογήθηκαν για δεύτερη φορά. Αρχικά είχαν δώσει τις εξηγήσεις τους και ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, πριν οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86 εξαιτίας της εμπλοκής Τριαντόπουλου.

Η τελική απόφαση για το αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, η κρίση του οποίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον πρώην υφυπουργό όσο για τους 7 συμμέτοχους.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους», δήλωσε ο δικηγόρος του Κώστα Αγοραστού, Αρης Τζανετής.

Ανακοίνωση συγγενών θυμάτων

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή τους 49 συγγενείς θυμάτων δήλωσαν πως θεωρούν «επιβεβλημένη και δεδομένη την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, διότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών. Ο Τριαντόπουλος με την εντολή του για το μπάζωμα αλλοίωσε ανεπανόρθωτα τον χώρο της σύγκρουσης, με τη μεταφορά, εν μια νυκτί, τόνων χωμάτων σε δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, βεβηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τους νεκρούς μας, μέλη των οποίων κυριολεκτικά πετάχτηκαν σε διάφορα χωράφια, με οστά να ανακαλύπτονται μετά από μήνες. Οργή και αποτροπιασμό νιώθει κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη συνείδηση μπροστά σε τέτοιο επαίσχυντο ανοσιούργημα».

Μάλιστα, κατηγορούν τον πρώην υφυπουργό πως «με αυτές του τις ενέργειες κατέστησε ουσιαστικά ανέφικτη την εις βάθος ανακριτική έρευνα για τα αίτια της πυρόσφαιρας και την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους, γεγονός που μας έπληξε ανεπανόρθωτα, καθώς στην προσπάθειά μας για την εύρεση όλης της αλήθειας για τον τραγικό χαμό των ανθρώπων μας και την τιμωρία όλων των ενόχων προσέθεσε ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, με συνέπεια να παρακολουθούμε τη μη απόδοση ποινικών ευθυνών ή και την κατηγορία με μικρότερης βαρύτητας αδικήματα των υπαιτίων».