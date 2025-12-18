Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η κοινωνία υποστηρίζει τους αγρότες- Προβάδισμα 10 μονάδων για τη ΝΔ

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, αν και καταγράφει πτώση 1,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 21%, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11%. Τη μεγαλύτερη άνοδο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο εμφανίζουν η Πλεύση Ελευθερίας (+2,1%) και η Ελληνική Λύση (+1,2%), επιβεβαιώνοντας τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Την ίδια ώρα καταγράφεται έντονο κλίμα δυσαρέσκειας και ανασφάλειας, με την αποδοκιμασία των πολιτών απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές να εντείνεται.

Στο ερώτημα για τη γενική κατεύθυνση της χώρας, η εικόνα είναι σαφής: το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 24% εκτιμά ότι βαδίζει σωστά. Πρόκειται για το πιο αρνητικό ισοζύγιο των τελευταίων έξι μηνών, με τη δυσαρέσκεια να κορυφώνεται.

Μαζική στήριξη στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Ιδιαίτερα ξεκάθαρη είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στον αγώνα των αγροτών. Το 81% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους, με μόλις 17% να τα χαρακτηρίζει υπερβολικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η στήριξη αυτή διαπερνά πολιτικές και κοινωνικές διαχωριστικές γραμμές, καθώς καταγράφεται σε όλες τις ιδεολογικές κατηγορίες.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τα αγροτικά μπλόκα. Το 63% κρίνει δικαιολογημένη αυτή τη μορφή κινητοποίησης, ενώ το 35% διαφωνεί.

Αρνητική αξιολόγηση για Κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας εκπέμπουν οι πολίτες τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Το 72% αξιολογεί αρνητικά συνολικά το κυβερνητικό έργο, με μόλις 23% να έχει θετική άποψη – ποσοστά που αποτελούν αρνητικό ρεκόρ εξαμήνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με 69% αρνητικές γνώμες και 26% θετικές. Υπενθυμίζεται ότι τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.