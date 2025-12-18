Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται στις κερκίδες του κλειστού ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Παναθηναϊκού - Χάποελ Τελ Αβίβ στην EuroLeague.

Η πρέσβης των ΗΠΑ συνοδεύεται από τον γιο της και άλλα άτομα της παρέας της που συνηθίζουν να τη συνοδεύουν στις εξόδους της, ενώ δεν κάθεται στα επίσημα, αλλά σε θέσεις διπλά στο παρκέ.

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται για πρώτη φορά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων από την ημέρα που έφτασε στην χώρα μας, ενώ δείχνει να αγαπά το άθλημα του μπάσκετ καθώς έχει ήδη παρακολουθήσει αγώνες του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Δείτε φωτογραφίες