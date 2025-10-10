Πόσο υγιεινό είναι να πίνουμε κρασί καθημερινά;

Το κρασί αποτελεί μία από τις… γλυκιές αδυναμίες της ανθρωπότητας για χιλιάδες χρόνια.

Υπάρχουν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 10.000 διαφορετικά είδη κρασιού, καθώς κάθε περιοχή του κόσμου παράγει τη δική της ποικιλία και τα δημιουργεί με τον δικό της διαφορετικό τρόπο.

Για το κρασί έχουν δημοσιευθεί δεκάδες μελέτες για τις ιδιότητές του και τα οφέλη του. Η κυρίαρχη θεωρία είναι ότι ένα ή δύο ποτήρια κρασί την ημέρα είναι αρκετά. Ομως τελευταίες έρευνες τείνουν να πιστεύουν το αντίθετο.

Σε μία τελευταία, ένας γενικός χειρούργος στις ΗΠΑ, δημοσίευσε έρευνα για τη σύνδεση του αλκοόλ και τουλάχιστον επτά τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του μαστού, του ήπατος, του παχέος εντέρου και του οισοφάγου.

Είναι Υγιεινό να Πίνουμε Κρασί Καθημερινά;

«Εδώ και δεκαετίες κυκλοφορούν ευρέως στους τίτλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης ισχυρισμοί ότι ένα ποτήρι κρασί την ημέρα κάνει καλό στην καρδιά. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή», λέει η Μισέλ Ρουθστάιν, διαιτολόγος με εξειδίκευση στην προληπτική καρδιολογία.

«Το κρασί περιέχει πολυφαινόλες (μια ομάδα φυτικών ενώσεων με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες), που μπορούν να συμβάλλουν σε σημαντικές λειτουργίες του σώματος. Η ρεσβερατρόλη, που βρίσκεται κυρίως στη φλούδα των κόκκινων σταφυλιών, έχει μελετηθεί για τη δυνατότητά της να μειώνει την "κακή" LDL χοληστερόλη και να αποτρέπει τη δημιουργία θρόμβων αίματος», αναφέρει η διαιτολόγος.

Ωστόσο, το κρασί δεν αποτελεί την αποτελεσματικότερη πηγή των αντιοξειδωτικών. Η Ρουθστάιν αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά ποικίλλει σημαντικά, ειδικά μεταξύ κόκκινου και λευκού κρασιού. Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να έχουν οξειδωθεί και να είναι λιγότερο βιοδιαθέσιμα όταν φτάσουν στο ποτήρι για κατανάλωση.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν άμεση σύνδεση μεταξύ καλύτερης καρδιαγγειακής υγείας και κατανάλωσης αλκοόλ. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα τα αλκοολούχα ποτά — συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, της μπίρας και των αποσταγμάτων — σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου», αναφέρει η Κέιλι Πρόκτορ, διαιτολόγος από την Καλιφόρνια.

Η υπερβολική χρήση αλκοόλ, ακόμη και του κρασιού, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. «Όταν πίνετε αλκοόλ, ο οργανισμός σας το μεταβολίζει σε μια ουσία που ονομάζεται ακεταλδεΰδη, η οποία θεωρείται καρκινογόνος. Η ακεταλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA και να συμβάλλει στη δημιουργία όγκων καθώς και στη βλάβη κυττάρων και ήπατος» σημειώνει η διαιτολόγος

Τελικό πόσο κρασί πρέπει να πίνουμε;

Το CDC ορίζει ως μέτρια κατανάλωση έως δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες. Για το κρασί, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 150 ml. Η ποσότητα αυτή ωστόσο κατά την Πρόκτορ, δεν «τεκμηριώνεται επιστημονικά».

«Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε ανοχή, εξάρτηση και προβλήματα στη λειτουργία του ήπατος, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ηπατικών παθήσεων», αναφέρουν.

«Η πραγματικότητα είναι πως όσο λιγότερο πίνουμε, τόσο καλύτερο είναι για την υγεία μας. Το να μην πίνουμε καθόλου είναι το ιδανικό».

«Η μέτρια κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη, αλλά δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο κρασί για οφέλη στην υγεία», προσθέτει η Ρουθστάιν από την πλευρά της.

Οπως τονίζει, ακόμη η κατανάλωση λιγότερου από ενός ποτού την εβδομάδα συνδέεται με αύξηση 16% στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού στις γυναίκες και 10% αύξηση στον κίνδυνο αλκοολικών καρκίνων στους άνδρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Χειρουργού των ΗΠΑ.

Συμπέρασμα; «Ένα ποτηράκι κρασί περιστασιακά δεν είναι απαραίτητα επιβλαβές, αλλά το να το παρουσιάζουμε ως “υγιεινό” είναι παραπλανητικό στην καλύτερη περίπτωση. Καλύτερα να λαμβάνετε τα αντιοξειδωτικά σας απευθείας από την πηγή».