Δίκη Βαλυράκη: «Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να τον χτυπά» κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας βρέθηκε εκ νέου η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, που φέρεται να σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ο Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος έχει από νωρίς δηλώσει ότι βρέθηκε στο σημείο την ώρα του περιστατικού. Κατά τη σημερινή του εμφάνιση στο ακροατήριο, προχώρησε σε ευθεία αναγνώριση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία αρνούνται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζουν ότι την κρίσιμη ημέρα δεν βρίσκονταν στη θάλασσα με το σκάφος τους.

Ο μάρτυρας επανέλαβε την περιγραφή που έχει δώσει και σε προηγούμενες δικασίμους, υποστηρίζοντας ότι το καΐκι των κατηγορουμένων πλησίασε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και άρχισε να κινείται κυκλικά γύρω από αυτό. Οπως κατέθεσε, προηγήθηκε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων σήκωσε το κοντάρι που χρησιμοποιείται στα αλιευτικά σκάφη και χτύπησε τον Σήφη Βαλυράκη τρεις έως τέσσερις φορές, με αποτέλεσμα εκείνος να γείρει και να πέσει στη θάλασσα.

«Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός, σαν να συμμετείχε στο χτύπημα, σαν να τον αποτελείωνε. Σαν να άπλωνε το χέρι για να τον βοηθήσει; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ασμάνης, περιγράφοντας όσα –όπως είπε– εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του.

Παράλληλα, ο μάρτυρας μίλησε εκ νέου για πιέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε προκειμένου να σιωπήσει. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά την πρώτη ημέρα της κατάθεσής του και τη δημοσιοποίησή της. «Πήγα στην αγορά να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο, μόλις με είδε, γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;» κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, Νίκου Κωνσταντόπουλου, σχετικά με τη συμπεριφορά του σκάφους των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας ανέφερε ότι «μόλις είδαν το φουσκωτό του θύματος, κατευθύνθηκαν αμέσως προς αυτό», προσθέτοντας ότι «ήταν σαν να του την είχαν στημένη». Τόνισε, επίσης, ότι το καΐκι πραγματοποιούσε κυκλωτικές κινήσεις γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη, τις οποίες απέδωσε σε προσπάθεια εκφοβισμού. Σε ερώτηση για το τι αντίκρισε τελευταίο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο κ. Ασμάνης απάντησε: «Φορούσε στολή, επέπλεε στο νερό και το σκάφος έβαλε μπρος και έφυγε προς το Πεζονήσι».

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβήτησε έντονα την αξιοπιστία του μάρτυρα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τόσο την παρουσία του στο επίμαχο επεισόδιο όσο και την εκδοχή του για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ούτε οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο σημείο.

Κατά την εξέτασή του, ο μάρτυρας κλήθηκε να εξηγήσει για ποιον λόγο, ενώ –κατά τους ισχυρισμούς του– ήταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας, δεν απευθύνθηκε άμεσα στον εισαγγελέα. Ο ίδιος απάντησε ότι το σκέφτηκε, χωρίς ωστόσο να προβεί σε σχετική ενέργεια. Ερωτηθείς περαιτέρω γιατί προσήλθε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα αργότερα, διευκρίνισε ότι η επίσκεψή του δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση.