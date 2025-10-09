Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Τα τραύματα ήταν όλα θανατηφόρα», λέει η σύζυγός του

Επέμεινε και σήμερα η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, καταθέτοντας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, πως ο άνδρας της δολοφονήθηκε από τους δύο κατηγορούμενους αλιείς.

Η μάρτυρας τόνισε μάλιστα πως ο σύζυγός της, Σήφης Βαλυράκης, λόγω των υποθέσεων της Siemens, της Novartis, των Ελληνοτουρκικών, δεν είχε καλές σχέσεις με τους κυβερνώντες και επέμεινε ότι ο θάνατός του ήταν δολοφονία.

Η μάρτυρας σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις της υπεράσπισης σχετικά με τους ισχυρισμούς των αυτόπτων μαρτύρων, τα ευρήματα των ιατροδικαστών και άλλα στοιχεία της υπόθεσης ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι δύο κατηγορούμενοι ήταν το φόβητρο του Ευβοϊκού. «Οι κατηγορούμενοι είναι τα φόβητρα του Ευβοϊκού, έχω στοιχεία που έχουν επιτεθεί σε άλλους ψαράδες στο παρελθόν. Το περιστατικό έγινε στο νησί του Παπανικολάου, αυτοί οι δύο ψάρευαν και ήταν στα βράχια, δεν ξέρω που ήταν οι άλλοι» τόνισε η μάρτυρας.

Σχετικά με τους δύο αυτόπτες είπε πως τους ευγνωμονούν που πήγαν να καταθέσουν. «Τους πιστεύω γιατί δεν φοβήθηκαν. Πήγαν και έδωσαν μαρτυρία» είπε η μάρτυρας.

Η μάρτυρας είπε πως δεν αμφισβητεί την ιατροδικαστή έκθεση ως προς τα ευρήματα αλλά η οικογένεια όρισε και δικό της τεχνικό σύμβουλο για την ενισχύσει. «Ήταν θανατηφόρα τα ευρήματα που βρήκε ο Καλόγρηας και όρισα και την Σπηλιοπούλου. Ο ιατροδικαστής δεν γράφει ανθρωποκτονία, περιγράφει όλα τα χτυπήματα. Ο σφαγιασμός είναι λέξη προς λέξη» είπε η μάρτυρας.

Υπεράσπιση: Αποδέχεστε ή αμφισβητείται την έκθεση;

Μάρτυρας: Την αποδέχομαι και προσπαθώ να την ενισχύσω. Η κυρία Σπηλιοπούλου μιλάει και για τα αμυντικά τραύματα που δεν περιγράφει Καλόγρηας.

Υπεράσπιση: Αμφισβητείται ότι έχουν προκληθεί τα τραύματα από προπέλα σκάφους;

Μάρτυρας: Το αποκλείω. Τα τραύματα ήταν όλα θανατηφόρα, σφαγιασμός. Δεν λέει ο Καλόγρηας, για προπέλα, λέει θα μπορούσε. Ήταν σφαγμένος σε διάφορα σημεία.

Η μάρτυρας εξέφρασε και την πεποίθηση ότι η δολοφονία του συζύγου της ήταν προσχεδιασμένη.

Υπεράσπιση: Θεωρείτε ότι η συνάντηση του συζύγου σας ήταν τυχαίο γεγονός ή προσχεδιασμένο;

Μάρτυρας: Προσχεδιασμένο. Πιστεύω ότι τον περίμεναν.

Υπεράσπιση: Σας είχε εκφράσει την υποψία ότι παρακολουθείτε;

Μάρτυρας: Δεν εξέφραζε τέτοιες ανησυχίες. Ήταν ένας αυτόνομος άνδρας, δεν εξέφραζε τέτοιες ανησυχίες…Δεν μπορώ να ξέρω το κίνητρο, ποιος τους έστειλε εάν ήρθαν μόνοι τους.

Κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της συζύγου του πρώην υπουργού, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο ένας εκ των δύο γιου του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννης. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι όταν είδε τη σορό του πατέρα του κατάλαβε πως κάποιος του είχε επιτεθεί καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των χτυπημάτων που έφερε ήταν στο πρόσωπο. «Το πρώτο που είδα ήταν τραύμα στο χέρι, τον αντίχειρα και τον δείκτη κομμένο. Τον είδα χτυπημένο στο πρόσωπο σε πολλά σημεία, στο χέρι. Ήμουν σε σοκ. Είναι μια εικόνα 4,5 χρόνια δεν ξεχνιέται, είναι μπροστά μου κάθε ημέρα, κατάλαβα ότι κάποιος είχε επιτεθεί στο πατέρα μου, το 95% των τραυμάτων ήταν στο πρόσωπο.

Δέχθηκε επίθεση από κάτι προσπάθησε να τον πιάσει. Ήμουν σε σοκ» κατέθεσε ο γιος του Σήφη Βαλυράκη στο δικαστήριο.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε από την υποστήριξη της κατηγορίας για το κίνητρο των δύο κατηγορουμένων κατά την άποψη του, με τον ίδιο να απαντά. «Ο πατέρας μου ήταν ήρωας και είμαι εδώ για να τιμήσω την μνήμη του» είπε ο μάρτυρας και πρόσθεσε «γνωρίζω ότι οι ψαράδες ερεθίζονται με την παρουσία των ψαροντουφεκάδων, θεωρούν ότι η θάλασσα είναι δικό τους κομμάτι. Γνωρίζω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν εριστικοί. Από δημοσιεύματα είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο χώρο της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να υπάρχει και πολιτικό κίνητρο δεν το γνωρίζω.»

Ζωή Κωνσταντοπούλου (υποστήριξη κατηγορίας): Τι πιστεύετε ότι συνέβη;

Γιος: Πιστεύω ότι ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση με κάποιον όργανο στο πρόσωπο και προσπάθησε να πιάσει ένα αντικείμενο για να αμυνθεί, ο αντίχειρας του ήταν κομμένος. Θεωρώ ότι προσπάθησε κάτι να πιάσει για να αμυνθεί. Αυτό υπάρχει στο μυαλό μου εδώ και τεσσερισήμισι χρόνια.

Ζωή Κωνσταντοπούλου (υποστήριξη κατηγορίας): Ο πατέρας σας εάν δεχόταν επίθεση θα προσπαθούσε να αμυνθεί;

Γιος: Φυσικά. Ο πατέρας μου ήταν αγωνιστής.

Η δίκη συνεχίζεται στις 13 Οκτωβρίου.