ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο λογιστής που δραστηριοπούνταν στα Γιαννιτσά και φέρεται να εμπλέκεται με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που παρέχονταν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος εδώ και μήνες έχει μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο είχε απολογηθεί και με άλλα πρόσωπα, και είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Αν και ο κατηγορούμενος επέστρεψε σπίτι του, οι εισαγγελικές αρχές συνέχισαν την έρευνα τους και όταν πλέον έκριναν πως τα στοιχεία ήταν επαρκή για να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο της έρευνας, άσκησαν συμπληρωματική ποινικής δίωξη σε βάρος του για τις πράξεις της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος πέρασε το ανακριτικό κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για αυτά τα νέα στοιχεία, που αφορούν διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, και στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.