Κυψέλη: Προφυλακίστηκε η 16χρονη - Τι υποστήριξε στην απολογία της

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία τη η 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης, που επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της.
Στη φυλακή οδηγήθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά την απολογία της ενώπιον του Ανακριτή, η 16χρονη που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.
Η ανήλικη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετέβη αρχικά στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα, προκειμένου να απολογηθεί.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην απολογία της υποστήριξε ότι λίγη ώρα πριν το αιματηρό περιστατικό, άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου και νιώθοντας θύμα μπούλινγκ, βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε με θυμό στην 14χρονη. Η ανήλικη απέδωσε την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και δήλωσε μετανιωμένη.
Επίσης φέρεται να υποστήριξε πως είχε το μαχαίρι μαζί της για λόγους προστασίας.
Οι ισχυρισμοί της δεν κατάφεραν, ωστόσο, να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή που διέταξαν την προφυλάκισή της.
Σημειώνεται πως παράλληλα διενεργείται ξεχωριστή προκαταρκτική εξέταση για τους γονείς της ανήλικης κατηγορουμένης για τυχόν διάπραξη παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.
Το χρονικό
Το νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε τη Δευτέρα στο 15ο γυμνάσιο της Κυψέλης -που συστεγάζεται με το 60ό γυμνάσιο.
Οι δύο μαθήτριες καυγάδισαν όταν η 16χρονη έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 14χρονη συμμαθήτριά της στο χέρι.
Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματισμένη μαθήτρια στο νοσοκομείο Παίδων.
Μαρτυρίες για το μαχαίρωμα
“Είχε χτυπήσει το κουδούνι για να μπούμε μέσα και μετά κατέβαινα για να πιω νερό και βλέπω να έχουν μπει σε έναν κύκλο τα δύο κορίτσια και η 16χρονη να φωνάζει στη 14χρονη και να τη βρίζει με χυδαία σχόλια. Μετά βγάζει το μαχαίρι και βλέπω να της το χώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι βαθύτερα“, λέει μαθήτρια που ήταν παρούσα στο σοβαρό περιστατικό βίας.
“Ήρθαν δάσκαλοι και πήραν τη 16χρονη στο γραφείο του διευθυντή και τη 14χρονη για να έρθει το ΕΚΑΒ γιατί αιμορραγούσε. Οι πιο πολλοί από το σχολείο μου έκλαιγαν” λέει η μαθήτρια, μιλώντας στην εκπομπή Live News.
Όπως λέει η μαθήτρια, η 16χρονη μετά το συμβάν “δεν είχε ενοχληθεί καθόλου απλά γέλαγε. Προχώραγε και γέλαγε”.
Σημειώνεται πως η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. “Ήταν πρώτη ημέρα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Έχω ακούσει ότι είχε ξανακάνει αυτά τα πράγματα σε άλλα δύο παιδιά”.
