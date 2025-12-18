Κυψέλη: Προφυλακίστηκε η 16χρονη - Τι υποστήριξε στην απολογία της

Στη φυλακή οδηγήθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά την απολογία της ενώπιον του Ανακριτή, η 16χρονη που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Η ανήλικη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετέβη αρχικά στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην απολογία της υποστήριξε ότι λίγη ώρα πριν το αιματηρό περιστατικό, άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου και νιώθοντας θύμα μπούλινγκ, βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε με θυμό στην 14χρονη. Η ανήλικη απέδωσε την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και δήλωσε μετανιωμένη.

Επίσης φέρεται να υποστήριξε πως είχε το μαχαίρι μαζί της για λόγους προστασίας.

Οι ισχυρισμοί της δεν κατάφεραν, ωστόσο, να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή που διέταξαν την προφυλάκισή της.

Σημειώνεται πως παράλληλα διενεργείται ξεχωριστή προκαταρκτική εξέταση για τους γονείς της ανήλικης κατηγορουμένης για τυχόν διάπραξη παραμελήσης εποπτείας ανηλίκου.