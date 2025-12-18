Νίκος Παππάς: Αναζητείται για την επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο

Εξακολουθεί να αναζητείται ο (ανεξάρτητος πλέον) ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση στο Στρασβούργο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στην πόλη της Αλσατίας το βράδυ της Τρίτης, με τον δημοσιογράφο να καταγγέλλει ότι ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά και τον ίδιο να του ζητάει τον λόγο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Γιαννόπουλος απέφυγε να δώσει συνέχεια και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης ένιωσε δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω. «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», φέρεται να του είπε ο δημοσιογράφος. «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» απάντησε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Νίκος Παππάς.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από τον ευρωβουλευτή, καθώς και δύο μηνύματα στα οποία ουδέποτε απάντησε. Χθες υπέβαλε και μήνυση εναντίον του. Σε ανάρτησή του ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λάθος, αφήνοντας όμως υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, με τον Νίκο Παππά να τίθεται εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά», ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση το κόμμα «αιτείται άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψάξουν καλύτερα το θέμα της διαγραφής του Νίκου Παππά.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Παύλος Μαρινάκης: «Οπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι ακόμη μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».