Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έτοιμες για «οικονομικό μπουμ»

Με τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας χρησιμοποίησε την ομιλία αυτή, σε ώρα κατά κανόνα υψηλής τηλεθέασης, για να καταφερθεί ακόμη μια φορά εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και να καταδικάσει την παράτυπη μετανάστευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που η οικονομία των ΗΠΑ δεν φαίνεται να παίρνει τα πάνω της ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η οικονομία της χώρας τους θα ανθίσει.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">President Trump Delivers an Address to the Nation <a href="https://t.co/MFdbVqP2Ty">https://t.co/MFdbVqP2Ty</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/2001472912063074380?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εξάλλου, σε χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησής του, ο ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε στους αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων.

Το ποσό αυτό παραπέμπει στην ημερομηνία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζουν το επόμενο έτος την επέτειο 250 χρόνων από ιδρύσεως κράτους.

«Πριν από έντεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω. Μετά από μόλις έναν χρόνο, έχουμε πετύχει περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει επιτραπεί η είσοδος «ούτε ενός παράνομου μετανάστη» στις ΗΠΑ. «Για επτά μήνες, μηδενικοί παράνομοι αλλοδαποί έχουν εισέλθει στη χώρα μας, κάτι που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο», δήλωσε, επιτιθέμενος στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Επανέλαβε ότι, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν απαιτήθηκε νέα νομοθεσία από το Κογκρέσο για τον έλεγχο της κατάστασης. «Δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν έναν νέο πρόεδρο», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε «τα χειρότερα σύνορα στον κόσμο» και τα μετέτρεψε «στα ισχυρότερα στην ιστορία της χώρας».

Η πορεία της οικονομίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στην οικονομία, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε λίγους μήνες η χώρα πέρασε «από το χειρότερο στο καλύτερο», κάνοντας λόγο για μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. «Κατεβάζω αυτές τις υψηλές τιμές προς τα κάτω και τις κατεβάζω πολύ γρήγορα» και απέδωσε την άνοδο του πληθωρισμού στην κυβέρνηση Μπάιντεν και κάνοντας λόγο για ένα οικονομικό «χάος» που προσπαθεί να διορθώσει.

Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος».