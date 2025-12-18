Ο Άγγελος Τσιγκρής στην Πάτρα για τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αχαιός καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ευχήθηκε από κοντά στους μαθητές του
Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής , παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, με αφορμή τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα γιορτάζει τη μνήμη των προστατών του Τριών Παίδων εν Καμίνω, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 17 Δεκεμβρίου.
Ο Άγγελος Τσιγκρής ευχήθηκε από κοντά χρόνια πολλά στους μαθητές του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr