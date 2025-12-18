Ο Άγγελος Τσιγκρής στην Πάτρα για τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής , παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, με αφορμή τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα γιορτάζει τη μνήμη των προστατών του Τριών Παίδων εν Καμίνω, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 17 Δεκεμβρίου.

Ο Άγγελος Τσιγκρής ευχήθηκε από κοντά χρόνια πολλά στους μαθητές του.