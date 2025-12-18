Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Ο Άγγελος Τσιγκρής στην Πάτρα για τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Άγγελος Τσιγκρής στην Πάτρα για τη γιο...

Ο Αχαιός καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ευχήθηκε από κοντά στους μαθητές του

Ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Άγγελος Τσιγκρής , παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, με αφορμή τη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα γιορτάζει τη μνήμη των προστατών του Τριών Παίδων εν Καμίνω, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 17 Δεκεμβρίου.  

Ο Άγγελος Τσιγκρής ευχήθηκε από κοντά χρόνια πολλά στους μαθητές του.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άγγελος Τσιγκρής

Ειδήσεις