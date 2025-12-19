Συμφωνία των ηγετών της ΕΕ για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Στην περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να καταβάλει τα χρήματα, τότε η ΕΕ θα διατηρήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα κρατικά της περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία προβλέπει πως στο μέλλον η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει τις μελλοντικές ρωσικές πολεμικές αποζημιώσεις για να αποπληρώσει τα δάνειο της ΕΕ.

Τα χρήματα θα συγκεντρωθούν μέσω κοινού δανεισμού μεταξύ 24 χωρών της ΕΕ: εκτός είναι Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία.

Λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει κενό ύψους 137 δισ. ευρώ, σύμφωνα με προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ΕΕ επιδίωκε να καλύψει τα δύο τρίτα αυτού του ποσού, δηλαδή περίπου 90 δισ. ευρώ.

Βγαίνοντας από την Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «ενδεδειγμένη λύση» και εξήγησε πως πρόκειται για «ένα δάνειο από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα».

Οι ηγέτες της ΕΕ, αφού ολοκλήρωσαν την Σύνοδο Κορυφής, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.12.2025) το πακέτο χρηματοδότησης για την οικονομία και τον στρατό της Ουκρανίας , για τα επόμενα 2 χρόνια. Το πακέτο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού και χωρίς να αντλούνται κεφάλαια από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Μετά από 15 ώρες συνομιλιών στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για την Ουκρανία παρέχοντας δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την οικονομική και στρατιωτική αναδιάρθρωση της χώρας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">We have a deal.<br><br>Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.<br><br>We committed, we delivered.</p>— António Costa (@eucopresident) <a href="https://twitter.com/eucopresident/status/2001833884024213533?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Αυτό θα καλύψει τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει αυτό το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα στους δημοσιογράφους.

«Εγκρίθηκε η απόφαση για παροχή στήριξης 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-27. Δεσμευτήκαμε, υλοποιήσαμε».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ έλαβε εντολή να διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ότι ακόμη διατηρείται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα κεφάλαια για την αποπληρωμή του δανείου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν ήρθαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η ΕΕ κρατά περίπου 210 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η Euroclear, θεματοφύλακας τίτλων στο Βέλγιο, κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μπλοκαριστεί, ενώ η βελγική κυβέρνηση έχει εκφράσει σειρά ανησυχιών σχετικά με την προοπτική χρήσης τους. Κεντρική ανησυχία είναι ότι η Ρωσία θα το θεωρήσει παράνομη επαναχρησιμοποίηση των κυρίαρχων περιουσιακών της στοιχείων.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ είχε απαιτήσει «δεσμευτικές εγγυήσεις» από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ως αντάλλαγμα για την έγκριση από το Βέλγιο του δανείου αποζημιώσεων.

Μέχρι τώρα, η ΕΕ χρησιμοποιούσε τους τόκους από τα περιουσιακά στοιχεία —τα οποία είναι κυρίως ομόλογα— για να χρηματοδοτεί μέρος της στήριξής της προς την Ουκρανία. Όμως, καθώς τα ίδια τα ομόλογα λήγουν, μετατρέπονται σε μετρητά, και αυτά είναι τα μετρητά που η ΕΕ έχει πλέον συμφωνήσει να δανειστεί και να δανείσει στην Ουκρανία έως ότου η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας»

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πακέτο χρηματοδότησης της Ουκρανίας:

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση» ανέφερε αρχικά.

«Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το αν υπάρχει ο κίνδυνος οι πόροι για την άμυνα και την Ουκρανία να «θυσιάσουν» άλλες χώρες, ανέφερε:

«Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο. Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Αυτό το οποίο επί της αρχής έχει συμφωνηθεί είναι η βασική αρχιτεκτονική του, αλλά δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση ακόμη, πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πώς αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα είναι βέβαιο, κι αυτό διαφάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση: ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, θα τις χαρακτήριζα φίλους της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούν περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Όμως εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες, η κυπριακή προεδρία η οποία αναλαμβάνει σε 12 μέρες από τώρα θα παρουσιάσει εικάζω τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε για το επόμενο δημοσιονομικό πολυετές πλαίσιο».