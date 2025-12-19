Αιτωλοακαρνανία: Κλείνουν και την παλαιά εθνική οδό οι αγρότες σήμερα

Την απόφαση να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις τους έλαβε χθες βράδυ σε σύσκεψη το αγροτικό μπλόκο του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τους αγρότες, ο αγώνας τους είναι μονόδρομος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Τόνισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα.

Μάλιστα αποφάσισαν την Παρασκευή το απόγευμα, 19/12/2025 να υπάρξει αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Χαλίκι Αιτωλικού.

Όπως έγινε γνωστό από την σύσκεψη στις Σέρρες, το πρωί της Παρασκευής θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια και τα μπλόκα, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για το έγκλημα των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Όμως, από τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι, με τους αγρότες να θέλουν να στείλουν σαφές μήνυμα πως είναι αποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Επίσης, το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να περάσουν χωρίς να πληρώσουν διόδια.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις στα μπλόκα, με πανελλαδικό συντονισμό του αγώνα τους. Την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες τόνισαν ότι η διέλευση θα είναι ανοιχτή τις ημέρες των γιορτών, ώστε όλοι να μπορούν να γιορτάσουν στα σπίτια τους. Όπως ξεκαθάρισαν, δεν επιδιώκουν να ταλαιπωρήσουν την κοινωνία, για τον λόγο αυτό οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για όσους πολίτες θέλουν να μετακινηθούν.

πηγη agriniosite