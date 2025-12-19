Αίγιο: Δικογραφία για βιασμό και ληστεία – Ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα

Από αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και ληστεία κατά συναυτουργία, ύστερα από καταγγελία 22χρονης γυναίκας για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο Αίγιο .

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, η παθούσα μετέβη οδικώς από την Καλαμάτα στο Αίγιο μαζί με συνομήλικη συγγενή της, τον σύζυγο αυτής και ακόμη ένα συγγενικό πρόσωπο. Κατά την άφιξή τους στον προορισμό, φέρεται να της χορηγήθηκε φαρμακευτική ουσία σε ποτό.

Ακολούθως, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ένας εκ των ανδρών προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ παράλληλα της αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα που φορούσε.

Οι φερόμενοι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται.