THE BEST MAGAZINE: Κυκλοφορεί Πέμπτη 18/12 με cover star τον Νίκο Αλιάγα

Η πλούσια, πολυπρόσωπη και πολυσέλιδη γιορτινή μας έκδοση έρχεται να φωτίσει το θετικό προσκήνιο της πόλης
Το καθιερωμένο «δώρο»του thebest.gr στους αναγνώστες του, καταφθάνει στα περίπτερα αυτή την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.
Ενώ περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την υποδοχή του νέου έτους, η ετήσια έκδοση του THE BEST MAGAZINE (με διαστάσεις πολυτελούς λευκώματος) έρχεται να φωτίσει τη θετική πλευρά της πόλης, πιο πλούσιο και πολυπρόσωπο από ποτέ.
Ο Μεσολογγίτης super star στη Γαλλία, Νίκος Αλιάγας, παρουσιαστής, δημοσιογράφος, φωτογράφος εικονίζεται στο εντυπωσιακό εξώφυλλο. Στη συνέντευξή του, μνημονεύει τη δική του Πάτρα και υμνεί την ελληνική του καταγωγή. «Χορταστικές» οι σελίδες του εορταστικού shopping, αλλά και της μόδας που εκπροσωπούν οι designers Χριστίνα Κοντοβά, Ορσαλία Παρθένη, Βενέδικτος Αντύπας, Ελισάβετ Λαγοπαναγιωτοπούλου, Βασιλεία Παρασκευά, Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Θα διαβάσετε επίσης αφιερώματα στο Αρχαίο Ωδείο (με ξεναγό την Αννίτα Κουμούση) και την Τριών Ναυάρχων (με σπάνιο υλικό), αλλά και στο ανθρωποκεντρικό τοπικό Επιχειρείν και το Wellness. Tις gourmet σελίδες λαμπρύνουν ο διεθνής Πατρινός σεφ Ανδρέας Καραπάνος και ο food expert Γρηγόρης Φιλιππάτος, ενώ παρελαύνουν λαχταριστά πιάτα από κορυφαία εστιατόρια. Ο κοσμογυρισμένος ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος, η αρχιτέκτονας Έφη Σιαΐνη, το νεανικό συγκρότημα Bouzouksides και μαγευτικά στιγμιότυπα από έναν γάμο στην Πορτογαλία διεκδικούν- δικαίως- την προσοχή μας
Μην χάσετε λοιπόν το φετινό THEBEST MAGAZINE, γιατί θα χάσετε…
