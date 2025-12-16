THE BEST MAGAZINE: Κυκλοφορεί Πέμπτη 18/12 με cover star τον Νίκο Αλιάγα

Το καθιερωμένο «δώρο»του thebest.gr στους αναγνώστες του, καταφθάνει στα περίπτερα αυτή την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Ενώ περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την υποδοχή του νέου έτους, η ετήσια έκδοση του THE BEST MAGAZINE (με διαστάσεις πολυτελούς λευκώματος) έρχεται να φωτίσει τη θετική πλευρά της πόλης, πιο πλούσιο και πολυπρόσωπο από ποτέ.

Ο Μεσολογγίτης super star στη Γαλλία, Νίκος Αλιάγας, παρουσιαστής, δημοσιογράφος, φωτογράφος εικονίζεται στο εντυπωσιακό εξώφυλλο. Στη συνέντευξή του, μνημονεύει τη δική του Πάτρα και υμνεί την ελληνική του καταγωγή. «Χορταστικές» οι σελίδες του εορταστικού shopping, αλλά και της μόδας που εκπροσωπούν οι designers Χριστίνα Κοντοβά, Ορσαλία Παρθένη, Βενέδικτος Αντύπας, Ελισάβετ Λαγοπαναγιωτοπούλου, Βασιλεία Παρασκευά, Κατερίνα Παπαδημητρίου.