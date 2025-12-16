Έντι Γαβριηλίδης: Η πιο περήφανη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν η Μαντόνα φόρεσε ρούχο μου

Για την πιο περήφανη στιγμή στην καριέρα του μίλησε ο Έντι Γαβριηλίδης, αποκαλύπτοντας πως ήταν εκείνη που η Μαντόνα επέλεξε να φορέσει ένα δικό του ρούχο.

Ο σχεδιαστής, ο οποίος συμμετέχει ως κριτής στο GNTM, βρέθηκε ως καλεσμένος στο The 2night Show το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, και ανέφερε αναλυτικά πώς έφτασε σε αυτό το σημείο, κάνοντας δηλώσεις και για άλλους σταρ του Χόλιγουντ με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Για τη συνεργασία του με την Μαντόνα, λοιπόν, δήλωσε: «Η πιο περήφανη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν η Μαντόνα φόρεσε ρούχο μου, γιατί ήμουν πάντα σούπερ φαν. Ο σύντροφός μου και συνέταιρός μου είχε ένα δικό του μπραντ, που παλιότερα την είχε ντύσει. Είχαμε πάει στη Λισαβόνα για να δούμε στη συναυλία της και του είπα να της στείλει μήνυμα, γιατί μιλούσαν. Μας κάλεσε στο πάρτι της στο ξενοδοχείο και της στείλαμε ρούχα».

Ο Έντι Γαβριηλίδης προσπάθησε όμως να πιάσει τα πράγματα από την αρχή της καριέρας του, λέγοντας: «Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί. Ήταν μποέμ σαν τύποι, δεν κολλούσαν στα μικροαστικά πρότυπα, ότι το παιδί πρέπει να μπει στο δημόσιο ή να γίνει δικηγόρος. Η μαμά μου σπούδασε στην Καλών Τεχνών και ο μπαμπάς μου σπούδασε διακόσμηση και μετά ασχολήθηκε με το εμπόριο για πάρα πολλά χρόνια.

Οι γονείς μου ήταν σύμφωνοι να γίνω σχεδιαστής μόδας. Σε κάποια φάση στην εφηβεία, "μου την είχε δώσει" να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου διαφωνούσαν και μου είπαν “Όχι παιδί μου, θα γίνεις σχεδιαστής. Θα πας να σπουδάσεις στο Λονδίνο”. Είμαστε τρελοί όλοι σε αυτό το σπίτι…

Επειδή είχα λυσσάξει να πάω στο Λονδίνο και πίστευα ότι θα είμαι ο καλύτερος, τρως τα πρώτα χαστούκια και συνέρχεσαι. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι ο καλύτερος. Το είχα τόσο πολύ πείσμα να πάω, που στις τρεις πρώτες εβδομάδες αναρωτήθηκα τι κάνω εκεί. Ήμουν και πιτσιρικάς. Αλλά δεν τόλμησα να το πω πουθενά, οριακά ούτε στον εαυτό μου».

Και έπειτα ανέφερε: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν σαν πρακτική. Ήταν ατόφια καλλιτέχνης, ο τρόπος που σκεφτόταν μοναδικός. Δούλεψα στον οίκο μετά τον θάνατό του, αν και τον είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι στο Λονδίνο. Δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν, γιατί δεν είχα εικόνα του πώς έμοιαζε. Ήξερα τη δουλειά και το όνομά του αλλά ήταν πολύ σεμνός και κλειστός άνθρωπος. Δούλεψα εκεί “on and off” δυο χρόνια. Η πρώτη δουλειά που μου έδωσαν να κάνω ήταν να βάψω φούξια ένα χιλιόμετρο βαμβακερή κορδέλα».

Για τις συνεργασίες που ακολούθησαν επισήμανε: «Στη συνέχεια δούλεψα στον Τομ Φορντ. Επειδή η δουλειά στον Αλεξάντερ ΜακΚουίν ήταν σκληρή, πηγαίναμε με τις φόρμες, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά. Στον Τομ Φορντ πήγα πρώτη μέρα τα Χριστούγεννα, με τις φόρμες και όλοι ήταν σαν να βγήκαν από σόου. Κουστουμαρισμένοι, κούκλοι και κούκλες, χτενισμένοι. Την επόμενη μέρα έβαλα κι εγώ σακάκι. Ο Τομ Φορντ είναι ένας άνθρωπος εκπληκτικά ευγενής, γοητευτικός και ερωτεύσιμος από όλους. Δεν έμεινα πάρα πολύ, γιατί αντικαθιστούσα μια κοπέλα που ήταν σε άδεια. Όμως, στο λίγο διάστημα που έμεινα εκεί σχεδίασα ένα φουστάνι που το έβαλε η Άννα Γουίντουρ. Δεν μπήκε το όνομά μου ποτέ σε αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έχω κρατήσει τα προσχέδια».

Όσον αφορά στη Lady Gaga και τη δημιουργία που έφτιαξε για εκείνη, αποκάλυψε σε άλλο σημείο: «Έδειξαν τη δουλειά μου στον στιλίστα της Lady Gaga. Το φόρεμα που της έφτιαξα ήταν εμπνευσμένο από το γαλλικό και ιταλικό μπαρόκ. Το έβαλε για να συναντήσει τους θαυμαστές της. Αυτό το φουστάνι μετά το πούλησα σε μια δημοπρασία στο Μπέβερλι Χιλς, γιατί είχα ξεμείνει από χρήματα, για ένα μεγάλο ποσό και έτσι ξεκίνησα τη δική μου εταιρία. Πουλήθηκε ακριβά και τώρα βρίσκεται στο Χάρντ Ροκ Καφέ».

Στη συνέχεια, ο κριτής του GNTM είπε: «Με τη Λίντσεϊ Λόχαν πάρταρα πέντε χρόνια και την έζησα. Έχει περάσει στη Μύκονο καταπληκτικά, ήμουν εκεί και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είχαμε πάει μαζί στα εγκαίνια του “Lohan” στην Αθήνα. Είχε σχέση στην αρχή, τώρα δεν ξέρω. Φόρεσε δικό μου ρούχο και ήμασταν μαζί και στο ξενοδοχείο της στην Αθήνα».

Τέλος, για την απόφασή του να βρεθεί στο GNTM δήλωσε: «Βρέθηκα στο GNTM γιατί το Star με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε και μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω κι εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, που δεν το ήξερα ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που το προϊόν είμαι εγώ. Όλα έρχονται κάπως γιατί όταν ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες, αυτό πρέπει να γίνει. Το πιστεύω πολύ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πιέσεις τα πράγματα. Εσύ πρέπει να έχεις την υπομονή και την ευελιξία να ακούσεις τι σου έρχεται και να μην είσαι κολλημένος σε κάτι που έχεις για τον εαυτό σου. Μια φίλη μου, η Κατερίνα Μπέη μου είπε να πάω στο GNTM».